Котировки "префов" Сургутнефтегаза могут вырасти до 37-40 руб. в ближайшей перспективе - ПСБ

Котировки привилегированных акций "Сургутнефтегаза" могут вырасти до 37-40 руб. в ближайшей перспективе, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Сургутнефтегаз" опубликовал данные по РСБУ за 2022 год, раскрывающие озвученную ранее рекомендацию СД по выплате одинаковых дивидендов в 0,8 руб. на "обычку" и "преф", отмечается в комментарии. Ликвидные активы или "кубышка" по итогам 2022 года достигли 4,29 трлн рублей, следует из отчетности компании. По итогам 2021 года - 4,13 трлн рублей.

"Отчетность раскрывает важную вещь - введение нового стандарта бухгалтерского учета с 2022 года привело к тому, что были признаны обесценение и убыток от обесценения в сумме 508,5 млрд руб. и 358 млрд руб. соответственно, - указывают эксперты банка. - Таким образом, валютная переоценка "кубышки" вкупе с убытком от обесценения в свете нового стандарта бухучета привели к тому, что "Сургутнефтегаз" по статье "прочие расходы" отразил минус 5,06 трлн руб. против минус 1,9 трлн руб. в 2021 году. Это существенным образом сократило чистую прибыль. Тем не менее, поскольку "кубышка" на месте и по итогам этого года ожидается ослабление курса рубля, то идея высоких дивидендов по привилегированным бумагам снова актуальна. Полагаем, что эти бумаги сегодня будут в лидерах роста, видим потенциал роста к 37-40 руб./ап".

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