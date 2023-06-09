Рынок акций РФ утром растет во главе с Сургутнефтегазом на новостях о его "кубышке"

Москва. 9 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу растет на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и на внутренних корпоративных новостях, индекс Мосбиржи поднялся к 2720 пунктам во главе с "префами" "Сургутнефтегаза" на новостях о "кубышке" компании, также подросли бумаги Сбербанка на неплохом отчете за май.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 2718,69 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1035,84 пункта (+0,3%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 2,9%.

Доллар стоит 82,68 рубля (+0,08 рубля).

"Префы" "Сургутнефтегаза" подскочили на 4,3%, обыкновенные бумаги - на 0,9%.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" по РСБУ за 2022 год составила 60,73 млрд рублей против 513,2 млрд рублей в 2021 году (падение в 8,4 раза - прим. ИФ), говорится в материалах компании. Выручка компании выросла на 23,5%, до 2,333 трлн рублей.

Ранее опрошенные "Интерфаксом" эксперты ожидали существенного роста показателей выручки компании, однако расходились в прогнозах чистой прибыли - в диапазоне от 205 млрд до 489 млрд рублей - из-за неопределенности по "кубышке" (ликвидные активы "Сургутнефтегаза", по большей части представленные многомиллиардными суммами на долларовых депозитах в различных банках).

Тем временем, "кубышка" "Сургутнефтегаза" по итогам 2022 года достигла 4,29 трлн рублей, следует из отчетности компании. По итогам 2021 года "кубышка" компании составляла 4,13 трлн рублей.

Также подорожали расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+2,9%), акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в мае получил 118,1 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ, в январе-мае чистая прибыль достигла 589 млрд руб., сообщил банк.

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон в пятницу слабо позитивный, хотя нефть накануне ощутимо упала. Тем не менее, риски дефляции в Китае говорят о том, что власти страны могут начать активное стимулирование экономики.

Российский рынок акций может показать неуверенность перед длинными выходными. Главным событием дня станет заседание ЦБ РФ, от которого ждут сохранения ставки на уровне 7,5% годовых, полагает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в пятницу продолжит подъем и может приблизиться к годовому максимуму (2748,6 пункта от 30 мая - прим. ИФ).

"Отдаем предпочтение акциям "Сургутнефтегаза", "префы" компании могут вернуться выше 36 руб. Кроме этого, рассчитываем увидеть рост бумаг Сбербанка, триггером должна стать публикация финрезультатов за май. Поддержать индекс также могут акции "Газпрома"", - считает аналитик.

"Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) утром в пятницу опубликовал отчетность по РСБУ. Ключевой момент здесь в том, что "валютная кубышка" компании осталась и даже увеличилась. Именно этот вопрос волновал инвесторов после того, как СД рекомендовал низкие дивиденды по привилегированным акциям", - отмечает Головинов.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" полагают, что фактор пятницы может оказать давление на котировки российских акций на фоне геополитической неопределенности, однако в среднесрочной перспективе индекс МосБиржи, вероятно, продолжит подъем. В случае более серьезного падения нефти на фоне ухудшения долгосрочных перспектив глобального спроса на сырье более дешевый рубль будет поддерживать акции экспортеров. От заседания ЦБ РФ в пятницу ожидается сохранение ставки на уровне 7,5%, но в случае продолжения ускорения инфляции не исключено ее повышение на следующем заседании. В США рынок находится в нервозном ожидании итогов заседания ФРС 14 июня, отмечают эксперты.

Что касается "Сургутнефтегаза", то главный вывод после публикации финрезультатов по РСБУ за 2022 год состоит в том, что денежная "кубышка" компании не только не уменьшилась, но и значительно выросла, а сюрприз на уровне чистой прибыли связан с нетипично большим неденежным убытком по курсовым разницам, констатируют аналитики "БКС МИ".

По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, давление на рынок акций РФ оказывает упавшая в четверг нефть на фоне слухов о том, что США и Иран близки к заключению ядерной сделки, в рамках которой США снимет санкции с иранского нефтегазового экспорта в обмен на приостановку программы по обогащению урана. В случае успеха это означало бы, что на рынок в течение года может прийти дополнительно около 1 млн б/с иранской нефти, которая пока остается запертой из-за санкций. Однако официальные лица США и Ирана опровергли эту информацию, что позволило котировкам нефти отыграть часть потерь.

Повышение ключевых ставок банками Австралии и Канады несколько усиливает напряженность, поскольку рынок предпочел бы увидеть паузу в росте ставок. На следующей неделе пройдет заседание ФРС США, на котором регулятор примет решение по размеру ключевой ставки в долларах. Консенсус-прогноз предполагает, что с вероятностью 75% ставка останется на прежнем уровне. Но впереди еще публикация данных по инфляции за май, которые могут скорректировать ожидания рынка.

Фьючерсы на Brent сохраняют шансы на рост выше $78 за баррель при улучшении сантимента, но пока настроения на рынке не располагают к такому движению. Вероятно, в ближайшие недели будет актуален коридор $74-78 за баррель, полагает Галактионов.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, поддержку акциям экспортеров оказывает ослабление рубля и оптимистичные настроения за рубежом, финотчет Сбербанка также подогрел бумаги банка. Согласно отчетности "Сургутнефтегаза" за 2022 год по РСБУ, объем долларовых накоплений компании на конец 2022 года увеличился до 4,288 трлн руб., что делает акции привлекательными в периоды девальвации рубля и переоценки стоимости "кубышки".

В США накануне индексы акций выросли на 0,5-1% во главе с Nasdaq на данных с рынка труда страны.

S&P 500 увеличился на 20% с минимума, зафиксированного в середине октября прошлого года, что означает окончание "медвежьего" рынка, отмечает MarketWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 28 тыс. - до 261 тыс. человек, сообщило министерство труда. Показатель достиг максимального уровня с октября 2021 года. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок всего на 3 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

После выхода статданных доля трейдеров, которые ожидают повышения процентных ставок Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов на заседании 14 июня, опустилась до 28% по сравнению с 32% в среду.

В Азии в пятницу также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,4%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились менее чем на 0,1%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в мае ускорились до 0,2% в годовом выражении с 0,1% месяцем ранее, говорится в отчете Государственного статистического управления. Аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции до 0,3%, отмечает Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 4,6% в годовом выражении (-3,6% в апреле). Падение стало максимальным с февраля 2016 года, оно наблюдается уже восемь месяцев подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырье, отмечает Trading Economics.

Трейдеры ждут от китайских властей новых мер стимулирования экономической активности, в том числе, смягчения денежно-кредитной политики Народным банком Китая, что дает поддержку фондовому рынку.

На нефтяном рынке цены утром в пятницу делают попытку выкупить недавний провал из-за опасений дальнейшего повышения процентных ставок.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $75,91 за баррель (-0,1% и -1,3% накануне), июльская цена WTI - $71,24 за баррель (-0,1% и -1,7% в четверг).

Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в мире может негативно отразиться на спросе на нефть, отмечает Trading Economics. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк проведут заседания на следующей неделе.

Трейдеры в целом полагают, что ФРС не будет менять базовую ставку на июньском заседании, а ЕЦБ, скорее всего, снова повысит ключевые ставки на 25 базисных пунктов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+32,2%), банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+12%), Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+9,9%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+9,5%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+7%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (+5,3%).

Подешевели акции "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-2,5%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,85 млрд рублей (из них 2,2 млрд рублей пришлось на "префы" "Сургутнефтегаза", 1,95 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,14 млрд рублей на акции "Яндекса").