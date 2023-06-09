Справедливая доходность новых бондов РЕСО-Лизинг находится на уровне 11% - "Открытие Инвестиции"

Справедливая доходность нового выпуска 10-летних облигаций "РЕСО-Лизинг" серии БО-П-22 находится на уровне 11% годовых, полагает начальник отдела анализа долгового рынка "Открытие Инвестиции" Владимир Малиновский.

Книга заявок по облигациям "РЕСО-Лизинг" серии БО-П-22 на 10 млрд рублей откроется 14 июня, напоминает эксперт. Срок обращения выпуска - 10 лет (3640 дней), по выпуску предусмотрена оферта через 3 года. Купонный период - 182 дня. Ориентир по доходности - не выше значения G-curve на 3 года + 275 б.п.

"Значение КБД на сроке 3 года на 8 июня составляло 8,71%, что транслируется в ориентир доходности займа 11,46% годовых при его дюрации порядка 2,62 года, - указывает Малиновский. - Если ориентироваться на доходность обращающихся займов эмитента, озвученный ориентир по новому выпуску предполагает премию порядка 85 б.п. Вместе с тем, исходя из доходности облигаций других лизинговых компаний сопоставимого рейтинга, мы оцениваем справедливую доходность займа "РЕСО-Лизинг" БО-П-22 на уровне порядка 11% годовых, и соответственно премию согласно ориентиру - около 50 б.п. Напомним, что агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг компании на уровне ruA+/Стаб. в апреле 2023 года".

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