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09 июня 2023 года 10:23
Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут корпоративные новости, заседание ЦБ РФ, инфляция в России: - Годовые собрания акционеров "Акрона" и "Северстали"; - ЦБ РФ объявит решение по ключевой ставке; - Индекс потребительских цен в России за май. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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09 июня 2023 года 17:50
Вероятность повышения ключевой ставки Банка России по итогам заседания регулятора в июле 2023 года выросла, считает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин. "ЦБ РФ по итогам заседания 9 июня принял решение оставить ключевую ставку без изменения - на уровне 7,50%, как и... читать дальше
.09 июня 2023 года 17:23
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 307 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Монастыршина. "Сбербанк представил отчетность по РСБУ за январь-май 2023 года. Прибыль за май составила... читать дальше
.09 июня 2023 года 17:08
Банк России, скорее всего, постепенно готовится к подъему ставки во 2П23, к концу текущего года возможно ее повышение до 8% годовых, считает аналитик SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. "Как и ожидалось, Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, несколько ужесточив при этом тон... читать дальше
.09 июня 2023 года 16:45
"Инвестиционный банк Синара" рекомендует держать акции Tesla с прогнозной стоимостью на уровне $130 за штуку, сообщается в обзоре экспертов. "Вслед за конкурентом (Ford Motor) партнерское соглашение с Tesla об использовании зарядных сетей и технологий заключила и General Motors, которая с 2025... читать дальше
.09 июня 2023 года 16:20
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку привилегированных акций "Сургутнефтегаза", сообщается в комментарии аналитика Алдара Цыбикова. "Сургутнефтегаз" выпустил сильные результаты по итогам 2022 года по РСБУ за счет высоких цен на нефть в отчетном периоде. Самым главным аспектом... читать дальше
.09 июня 2023 года 16:01
"Газпромбанк Инвестиции" сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций Сбербанка, сообщается в комментарии аналитиков. "Сбербанк снова демонстрирует сильные результаты (отчетность по РСБУ за январь-май 2023 года) и укрепляет уверенность инвесторов в том, что по итогу текущего года банк может... читать дальше
.09 июня 2023 года 15:41
eedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Pfizer Inc. с целью $42,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $36, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитик Илья Зубков указывает на следующие ключевые аргументы в... читать дальше
.09 июня 2023 года 15:40
Рубль днем почти не меняется к основным валютам на решении ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%
Москва. 9 июня. Доллар США и евро демонстрируют слабую разнонаправленную динамику на Московской бирже в пятницу днем, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне ожидаемого решения Банка России оставить ключевую ставку на прежнем уровне. читать дальше
.09 июня 2023 года 15:21
Индекс Мосбиржи пока сохраняет "бычий" настрой и может уйти выше 2750 пунктов на следующей неделе при нейтральном геополитическом фоне и отсутствии других негативных фундаментальных факторов, говорится в обзоре аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Российский фондовый... читать дальше
.09 июня 2023 года 15:01
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "продавать" для обыкновенных акций и "держать" - для "префов" Сургутнефтегаза
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" и "держать" - для его "префов" с целевой ценой 24 руб. (-6%) и 37 руб. (+12%) за штуку соответственно, сообщается на портале БКС Экспресс. "Сургутнефтегаз" опубликовал финансовые результаты... читать дальше
.09 июня 2023 года 14:41
Потенциал роста акций Сбербанка составляет 15% от текущих уровней, отмечается в комментарии аналитика "Тинькофф Инвестиций" Ляйсян Хусяиновой. "Крупнейший банк страны представил результаты за май и 5 месяцев 2023 года. Почти по всем показателям есть рост год к году. Однако по чистой прибыли... читать дальше
.09 июня 2023 года 14:15
Решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых не окажет значимого влияния на курс рубля, а также на депозитные и кредитные ставки в экономике, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной на уровне 7,5%... читать дальше
.09 июня 2023 года 13:51
"Префы" Сургутнефтегаза остаются защитным инструментом в условиях ослабления курса рубля - ВТБ Мои Инвестиции
Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" сохраняют роль защитного инструмента в условиях ослабления курса рубля, считают аналитики ВТБ Мои Инвестиции. "Отчетность компании показала, что денежная "кубышка" продолжает расти, - отмечается в комментарии. - На конец 2022 года её оценка - 4,3 трлн руб.... читать дальше
.09 июня 2023 года 13:27
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с целевыми ценами на конец 2023 года на уровнях 265,6 руб. и 252,3 руб. соответственно на фоне опубликованного отчета банка по РСБУ за январь-май 2023 года, сообщается в комментарии... читать дальше
.09 июня 2023 года 13:04
Альфа-банк понизил рекомендацию для акций "ФосАгро" до уровня "по рынку" и целевую цену - с 7514 тыс. до 6343 тыс. за штуку, отмечается в обзоре банка. "Мы понизили рекомендацию и целевую цену по акциям "ФосАгро" по достижении нашей прогнозной цены и потенциала роста и совокупной доходности для... читать дальше
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