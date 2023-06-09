Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут корпоративные новости, заседание ЦБ РФ, инфляция в России:

- Годовые собрания акционеров "Акрона" и "Северстали";

- ЦБ РФ объявит решение по ключевой ставке;

- Индекс потребительских цен в России за май.

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