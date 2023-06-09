Котировки нефти, скорее всего, останутся в диапазоне $74-78/барр. в ближайшие недели - БКС Экспресс

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, продолжат торги в диапазоне $74-78 за баррель в ближайшие недели, полагают эксперты БКС Экспресс.

"Цены на нефть сначала снизились в четверг на фоне слухов о том, что США и Иран близки к заключению ядерной сделки, однако официальные лица опровергли эту информацию, что позволило отыграть часть потерь. На пятничной сессии восстановление может продолжиться. Фокус участников рынка вновь возвращается к теме спроса. Повышение ключевой ставки банками Австралии и Канады несколько усиливает напряженность, поскольку рынок предпочел бы увидеть паузу в росте процентных ставок. На следующей неделе пройдет заседание ФРС США, на котором регулятор примет решение по размеру ключевой ставки в долларах. Консенсус-прогноз предполагает, что с вероятностью 75% ставка останется на прежнем уровне. Но впереди еще публикация данных по инфляции за май, которые могут скорректировать ожидания рынка, - отмечают аналитики в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent сохраняют шансы на рост выше $78 при улучшении сантимента, но пока настроения на рынке не располагают к такому движению. Вероятно, в ближайшие недели будет актуален коридор $74-78 за баррель".

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