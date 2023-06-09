Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 9 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; способствовать боковой динамике будут также ожидания сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых на заседании ЦБ РФ 9 июня, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом на данных с рынка труда. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 28 тыс. - до 261 тыс. человек, сообщило министерство труда. Показатель достиг максимального уровня с октября 2021 года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 233 тыс., а не 232 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок всего на 3 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

После выхода статданных доля трейдеров, которые ожидают повышения процентных ставок Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов на заседании, которое состоится на следующей неделе, опустилась до 28% по сравнению с 32% в среду.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона поднимаются в пятницу вслед за Уолл-стрит. Японский фондовый индекс Nikkei по итогам торгов прибавил 1,97%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,06%, гонконгский Hang Seng - на 0,35%. Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,35%, южнокорейский Kospi - на 1%. Статданные Минтруда США, обнародованные накануне, показали рост числа заявок на пособие по безработице в стране до максимального уровня с октября 2021 года. Это было воспринято инвесторами как сигнал того, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) начало сказываться на американском рынке труда.

В свою очередь цены на нефть снижаются утром в пятницу на фоне опасений дальнейшего повышения процентных ставок. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в пятницу составила $75,51 за баррель, что на 0,59% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на 1,3%, до минимальных с 1 июня $75,96 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизилась к этому времени на 0,6%, до $70,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов опустилась на 1,7% - до $71,29 за баррель, а внутри дня достигала $69,03.

Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в мире может негативно отразиться на спросе на нефть, отмечает Trading Economics. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк проведут заседания на следующей неделе. Трейдеры в целом полагают, что ФРС не будет менять базовую ставку на июньском заседании, а ЕЦБ, скорее всего, снова повысит ключевые ставки на 25 базисных пунктов. Нефтяной рынок также оценивает новые данные о состоянии китайской экономики. В частности, темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в мае ускорились до 0,2% в годовом выражении с 0,1% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции до 0,3%.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 8 июня практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,57 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,415 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,04% и составил 109,87 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял всего 0,01%, опустившись до 862,11 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-002Р-06" (+0,53%), "Новотранс-001Р-03" (+0,22%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,6%), "ГК Самолет БО-П12" (-0,55%) и "Роснефть-002Р-03" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ДОМ.РФ" полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии 001P-16R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,05% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,26% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

МФК "Лайм-займ" полностью разместила выпуск 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 16,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску планируется амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.

ООО "Смартфакт" завершило размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Компания установила ставку 1-12 купонов на уровне 15,75% годовых. Купоны квартальные. Эмиссия размещена в рамках 10-летней программы облигаций компании объемом 2 млрд рублей.

Международный банк экономического сотрудничества (МБЭС) установил ставку 1-го купона 10-летнего выпуска облигаций с офертой через 3 года серии 002Р-01 объемом 1,7 млрд рублей на уровне 10,75% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте в размере 11,19% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 8 июня. Первоначально объем размещения озвучивался как "не менее 1,5 млрд рублей", а ориентир ставки 1-го купона - не выше 10,85% годовых. Техразмещение запланировано на 15 июня.

ООО "МСБ-лизинг" 13 июня начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 003Р-01 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: по 4,167% от номинала будет погашено в даты окончания 13-35-го купонов и 4,159% от номинала в дату окончания 36-го купона.

ООО "Мосрегионлифт" 15 июня начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала. Кроме того, предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов.

ГК "Автодор" 22 июня начнет размещение выпуска 27-летних облигаций серии 002Р-18 объемом 300 млн рублей. Датой окончания размещения станет десятый рабочий день с даты, следующей за датой начала размещения, либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,94% годовых. Купоны годовые.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 45-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей, которую Мосбиржа зарегистрировала 20 апреля 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-29 на уровне 7,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года. В мае и июне 2021 года компания досрочно погасила бумаги на 2 млрд 499,994 млн рублей, выкупленные ранее по офертам. Таким образом, в обращении находится 6 облигаций компании на 6 тыс. рублей. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. По выпуску 26 июня предстоит исполнение оферты.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) приобрела в рамках оферты 314 тыс. 827 облигаций серии 001Р-16 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 6,29% выпуска. Эмитент разместил 10-летний выпуск на 5 млрд рублей в декабре 2020 года по ставке 6,1% годовых. Ставка текущего купона - 10,3% годовых, купоны квартальные.