Вероятна нейтральная динамика на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций на торгах в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Данные по ускорению недельной инфляции в РФ не оказали существенное влияние на рынок рублевых облигаций. По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ 26221 составила 10,56% (+1 б.п.), 1-летних ОФЗ 26227 - 7,89% (+5 б.п.). Объем сделок с гособлигациями на этой неделе снизился на треть по сравнению со средними показателями апреля-мая. Перед заседанием ЦБР по ключевой ставке 9 июня инвесторы предпочитают занять выжидательную позицию. С учетом последних статистических данных мы ожидаем, что ставка останется без изменений. При реализации данного сценария в пятницу ожидаем сохранение котировок ОФЗ около достигнутых уровней и продолжение боковой динамики до июля", - указывает эксперт в комментарии.

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