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Главная / Мнения аналитиков / Давление на позиции рубля пока сохраняется - ПСБ
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09 июня 2023 года 09:25
Давление на позиции рубля пока сохраняется - ПСБ
Давление на позиции рубля пока сохраняется, однако рост доллара скорее будет носить плавный характер, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Торговая активность долларом с расчетами "завтра" остается пониженной, при этом стоимость доллара продолжает свой постепенный рост. Мы полагаем, что динамика вызвана низкой активностью экспортеров и стабильным спросом на валюту со стороны населения и импортеров, что в целом свойственно началу месяца. Отметим, что технически доллар формирует восходящий тренд, - пишет эксперт в комментарии. - На утро пятницы давление на позиции рубля сохраняется. Полагаем, что в случае если пара доллар/рубль протестирует отметку 83 руб./$1, открывается горизонт выхода выше 84 руб./$1. Впрочем, подчеркнем, что фундаментальных параметров для ослабления национальной валюты не наблюдается, ввиду чего рост доллара скорее будет носить плавный характер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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