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09 июня 2023 года 09:10

S&P 500 увеличился на 20% с минимума середины октября 2022г

Рынок акций США в четверг вырос на данных с рынка труда. Фондовые индексы стран АТР поднимаются в пятницу. Цены на нефть снижаются утром в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом на данных с рынка труда.

S&P 500 увеличился на 20% с минимума, зафиксированного в середине октября прошлого года, что означает окончание "медвежьего" рынка, отмечает MarketWatch.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 28 тыс. - до 261 тыс. человек, сообщило министерство труда. Показатель достиг максимального уровня с октября 2021 года.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 233 тыс., а не 232 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок всего на 3 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

После выхода статданных доля трейдеров, которые ожидают повышения процентных ставок Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов на заседании, которое состоится на следующей неделе, опустилась до 28% по сравнению с 32% в среду.

"S&P 500 достиг того волшебного числа, при котором он вышел из "медвежьего" рынка, - сказал главный экономист Spartan Capital Securities Питер Кардильо. - Надеюсь, что Федрезерв не будет повышать ставку на следующей неделе".

Цена акций Carvana Co. взлетела в полтора раза (на 56%) после того, как автодилер дал хороший прогноз прибыли на второй квартал, который значительно превзошел ожидания аналитиков.

Дистрибьютор лекарственных препаратов Cardinal Health (SPB: CAH) сузил прогнозный диапазон скорректированной прибыли в расчете на акцию на текущий финансовый год, подняв его нижнюю границу. На этой новости акции компании подорожали на 2,5%.

Котировки бумаг Autoliv (SPB: ALV) выросли на 0,5%. Шведско-американский производитель систем безопасности для транспортных средств объявил о намерении сократить глобальный штат на 8 тыс. человек в рамках мер по уменьшению расходов.

Цена акций производителя электромобилей Tesla (SPB: TSLA) поднялась на 4,6%. Таким образом, рост продолжался уже десятую сессию подряд, чего не происходило с января 2021 года.

Капитализация Cactus Inc. (SPB: WHD) увеличилась на 8,2% Производитель оборудования для регулирования давления, которое используется при бурении, объявил программу buyback объемом $150 млн.

Между тем котировки бумаг GameStop (SPB: GME) рухнули почти на 18% после того, как сеть магазинов видеоигр и потребительской электроники сообщила об отставке главного исполнительного директора Мэтью Ферлонга.

Стоимость бумаг Signet Jewelers (SPB: SIG) упала на 10,7%. Владелец одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в Северной Америке и Великобритании ухудшил прогноз прибыли и выручки на текущий фингод, который завершится в январе 2024 года.

Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 168,59 пункта (на 0,5%) и составил 33833,61 пункта. Лидерами подъема котировок среди компонентов индекса стали акции Boeing Co. (SPB: BA), подорожавшие на 2,9%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 1,85%, а также Intel Corp. (SPB: INTC) и UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. - на 1,7%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день увеличилось на 26,41 пункта (на 0,62%) - до 4293,93 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов прибавил 133,63 пункта (1,02%) и завершил сессию на отметке 13238,52 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в пятницу вслед за Уолл-стрит.

Статданные Минтруда США, обнародованные накануне, показали рост числа заявок на пособие по безработице в стране до максимального уровня с октября 2021 года. Это было воспринято инвесторами как сигнал того, что ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) начало сказываться на американском рынке труда.

Уверенность трейдеров в том, что ФРС сделает паузу в цикле подъема ставки в июне, увеличилась после публикации статданных, отмечает Market Watch. Это поддерживает акции представителей IT-сектора и других компаний, зависимых от экономического цикла.

Японский фондовый индекс Nikkei прибавляет 1,9% на торгах в пятницу. Уверенный подъем демонстрируют акции Fast Retailing (+4,4%), Advantest Corp. (+1,9%), Keyence Corp. (+1,9%), Toyota Motor (+1,3%), Sony Group (+2,4%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 0,06%, гонконгский Hang Seng - на 0,35%.

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в мае ускорились до 0,2% в годовом выражении с 0,1% месяцем ранее, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции до 0,3%, отмечает Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 4,6% в годовом выражении (-3,6% в апреле). Падение стало максимальным с февраля 2016 года, оно наблюдается уже восемь месяцев подряд на фоне ослабления спроса и замедления темпов роста цен на сырье, отмечает Trading Economics.

"Сохраняющийся риск дефляции в Китае продолжает оказывать давление на экономику, - отмечает главный экономист Pinpoint Asset Management Чживэй Чжан. - Последние индикаторы устойчиво сигнализируют об охлаждении экономики".

Трейдеры ждут от китайских властей новых мер стимулирования экономической активности, в том числе, смягчения денежно-кредитной политики Народным банком Китая, что дает поддержку фондовому рынку.

Акции China Pacific Insurance подорожали в ходе торгов на 1,6%, Contemporary Amperex Technology - на 1,1%, Zijin Mining Group - на 0,5%, Great Wall Motor - на 0,7%. В то же время дешевеют бумаги China Construction Bank (-0,6%), China Railway Group (-1,3%), China Shipbuilding Industry - на 1,1%.

В числе лидеров роста в Гонконге акции PetroChina Co. (SPB: 857) (+2%), Meituan (SPB: 3690) (+2%), Tencent (SPB: 700) Holdings (+0,5%). Дешевеют акции JD Health International (-1,2%), Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology (-1,5%), Xiaomi (SPB: 1810) Corp. (-0,9%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,35%, южнокорейский Kospi - на 1%.

В Сиднее дорожают акции BHP Group (+1,2%), Rio Tinto (+0,6%), Fortescue Metals (+1,2%) и Pilbara Minerals (+0,5%).

Цены на нефть снижаются утром в пятницу на фоне опасений дальнейшего повышения процентных ставок.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 мск в пятницу составляет $75,52 за баррель, что на $0,44 (0,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $0,99 (1,3%), до минимальных с 1 июня $75,96 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,43 (0,6%), до $70,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов опустилась на $1,24 (1,7%), до минимальных за неделю $71,29 за баррель, а внутри дня достигала $69,03.

Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в мире может негативно отразиться на спросе на нефть, отмечает Trading Economics. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк проведут заседания на следующей неделе.

Трейдеры в целом полагают, что ФРС не будет менять базовую ставку на июньском заседании, а ЕЦБ, скорее всего, снова повысит ключевые ставки на 25 базисных пунктов.

Рынок также оценивает новые данные о состоянии китайской экономики. В частности, темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в мае ускорились до 0,2% в годовом выражении с 0,1% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции до 0,3%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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