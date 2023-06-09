Рубль не проявил заметных изменений к доллару и юаню на старте торгов в ожидании заседания ЦБ

Москва. 9 июня. Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль находится в относительном равновесии в преддверии заседания совета директоров Банка России и с учетом противоречивых сигналов с мировых рынков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 82,69 руб./$1 (+9,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 59,7 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,5 коп. - до 11,59 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль на старте торгов демонстрирует едва заметные смешанные колебания к доллару и юаню в ожидании решения по ключевой ставке ЦБ России, а также из-за влияния противоречивых факторов. На глобальном рынке наблюдается рост интереса большинства инвесторов к рисковым активам. Однако шансы роста нацвалюты на этом оптимизме подавляются настроениями на сырьевом рынке.

В пятницу совет директоров Банка России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, аналитики ждут ее сохранения в размере 7,5%. Долю неопределенности вносят инфляционные риски, которые несколько выросли. Отдельные эксперты допускают ужесточение риторики ЦБ.

Инфляция в России, по данным Росстата, с 30 мая по 5 июня составила 0,21% (максимум с начала февраля) после 0,08% с 23 по 29 мая и 0,04% с 16 по 22 мая. Рост индекса отчасти объясняется повышением цен на отечественные легковые автомобили, значительным ростом цен на услуги санаториев и пансионатов, удорожанием авиабилетов, повышением цен на медикаменты. С начала месяца цены к 5 июня поднялись на 0,15%, с начала года повышение цен к этой дате составило 2,48%.

Годовая инфляция на 5 июня, исходя из расчетов на основе данных Росстата, подросла почти до 2,7% с 2,4% на 29 мая.

Цены на нефть продолжают падение после публикации слабых данных по безработице в Америке. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 28 тыс. - до 261 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Показатель достиг максимального уровня с октября 2021 года. Эксперты в среднем прогнозировали 235 тыс. заявок.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,54 за баррель, что на 0,55% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $70,88 за баррель, что на 0,58% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в пятницу демонстрируют в основном позитивный настрой: китайский CSI 300 почти не меняется, опускаясь на 0,07%, японский Nikkei 225 повысился на 1,84%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,22%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,96%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,37%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,71%.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом на данных с рынка труда. S&P 500 увеличился на 20% с минимума, зафиксированного в середине октября прошлого года, что означает окончание "медвежьего" рынка.

После выхода статданных доля трейдеров, которые ожидают повышения процентных ставок Федеральной резервной системой на 25 базисных пунктов на заседании, которое состоится на следующей неделе, опустилась до 28% по сравнению с 32% в среду.