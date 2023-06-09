Массовые покупки на рынке акций РФ в пятницу маловероятны - БКС Экспресс

Массовые покупки на российском рынке акций при спокойном внешнем фоне в пятницу маловероятны, при этом общий тренд пока остается восходящим, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Российский рынок акций в четверг показал положительный итоговый результат. Индекс Мосбиржи прибавил 0,5% и закрывался выше 2700 пунктов. При этом выделим явное снижение торговой активности, по сравнению с началом недели объемы торгов упали в два раза. Причин для всплеска волатильности в пятницу пока нет. Напомним, что рынок уходит на длинные выходные, ведь в понедельник торгов не будет. С учетом этого фактора массовых покупок "широким фронтом" при спокойном фоне сложно ждать, хотя общий тренд и остается восходящим, - пишет аналитик в обзоре. - По индексу Мосбиржи общая картина сильно не изменилась. Рынку достаточно нейтрального внешнего фона, чтобы продолжать пусть медленное, но трендовое движение наверх. При этом одним из ключевых факторов влияния на настроения участников остаются геополитические события. По индексу наверху можно выделить уровень 2740-2750 пунктов. При его преодолении цели сместятся к 2810-2835 пунктам. Снизу важной отметкой выступает 2630 пунктов. Если вдруг котировки пойдут ниже, то возможен еще один всплеск распродаж с целями в районе 2520 пунктов".

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