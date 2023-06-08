Рубль упал по итогам четверга, обновил апрельские минимумы к доллару, евро и юаню на фоне обвалившейся нефти

Москва. 8 июня. Доллар США, евро и юань выросли на Московской бирже по итогам торгов четверга, рубль упал к бивалютной корзине на фоне сильно подешевевшей нефти.

Курс доллара США составил 82,6 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 61,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар поднялся выше 82 руб. впервые с 17 апреля. Евро стоил 89,1 руб./EUR1, подорожав на 1,45 рубля. Евро поднялся выше 89 руб. впервые с 28 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 98,99 копейки - до 85,52 руб. Курс китайского юаня подрос на 11,8 копейки - до 11,6 руб. Юань поднялся к уровню 11,6 руб. также впервые с 28 апреля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал в основных валютных парах по итогам четверга, обновил минимальные отметки с апреля к доллару, евро и юаню на фоне обвалившейся нефти. Ее котировки упали более чем на 4% после выхода более слабых, чем прогнозировалось, данных по рынку труда США и снижения ожиданий относительно дальнейших темпов ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Участники рынка также находятся в ожидании новостей о готовящемся 11-м пакете санкций ЕС против РФ и заседаний ведущих мировых центробанков. Кроме того, они анализируют уточненные показатели Федерального казначейства по дефициту бюджет РФ. Разница в темпах роста доллара и евро обусловлена укреплением пары "евро-доллар" на глобальном рынке.

Согласно новым данным Федерального казначейства, федеральный бюджет РФ в январе-апреле был исполнен с дефицитом 3,049 трлн рублей, что меньше предварительной оценки Минфина в 3,4 трлн рублей.

Ранее также в сторону уменьшения было уточнено исполнение федерального бюджета в первом квартале - 2,086 трлн рублей против 2,4 трлн рублей. Исходя из этих данных, в апреле дефицит составил 963 млрд рублей.

В январе-мае, по предварительным данным Минфина, дефицит был на уровне 3,411 трлн рублей.

По данным Казначейства, расходы в январе-апреле составили 10,834 трлн рублей, ранее они оценивались в 11,206 трлн рублей. При этом оценка доходов практически не изменилась - 7,785 трлн рублей против 7,782 трлн рублей. Поступление налога на прибыль в федеральный бюджет составило за четыре месяца 588,38 млрд рублей по сравнению с предварительной оценкой Минфина в 561 млрд рублей

Согласно закону о бюджете, доходы федерального бюджета в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд рублей, расходы - 29 трлн 55,6 млрд рублей, дефицит - 2 трлн 925,3 млрд рублей.

Постпреды ЕС планируют собраться 14 июня для обсуждения предложенных санкций из 11-го пакета и их потенциального согласования. Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщала, что в ЕС рассчитывают завершить работу над 11-м пакетом до саммита ЕС 29-30 июня.

На этой неделе заседание по ключевой ставке проведет Банк России, на следующей - ФРС США и Европейский центральный банк. Заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу, 9 июня. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Совет директоров Банка России сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% и оставит жесткий сигнал о будущей направленности ДКП, считают аналитики, опрошенные "Интерфаксом".

ЦБ в преддверии "недели тишины" подтвердил актуальность сигнала по ставке. Ситуация в экономике РФ примерно соответствует той картине, которая наблюдалась накануне заседания совета директоров Банка России в апреле, сообщил на прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Наверное, тот сигнал, который совет директоров давал в апреле, он по-прежнему в полной мере оправдан, 9 июня мы будем оценивать целесообразность повышения ставки", - отметил он.

Апрельский сигнал ЦБ звучит так: "В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее".

Инфляция в России, по данным Росстата, с 30 мая по 5 июня составила 0,21% (максимум с начала февраля). Рост индекса отчасти объясняется повышением цен на отечественные легковые автомобили, значительным ростом цен на услуги санаториев и пансионатов, удорожанием авиабилетов, повышением цен на медикаменты. С начала месяца цены к 5 июня поднялись на 0,15%, с начала года повышение цен к этой дате составило 2,48%.

Годовая инфляция на 5 июня подросла почти до 2,7% с 2,4% на 29 мая.

Инфляционные ожидания населения РФ в мае 2023 года несколько повысились после снижения в предыдущие два месяца, ценовые ожидания предприятий в целом снизились (но в розничной торговле продолжили рост), сообщил ранее ЦБ.

Двухдневное заседание ФРС состоится в середине следующей недели (13-14 июня). В четверг были опубликованы недельные данные по рынку труда, которые оказались хуже прогнозов. После выхода этих статданных доля трейдеров, которые ожидают повышения процентных ставок Федрезервом на 25 базисных пунктов (б.п.) на июньском заседании, опустилась до 28% по сравнению с 32% в среду.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 28 тыс. - до 261 тыс. человек, сообщило министерство труда США. Показатель достиг максимального уровня с октября 2021 года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 233 тыс., а не 232 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 235 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

В день начала двухдневного заседания Федрезерва министерство труда страны обнародует данные о динамике инфляции в США за май, которые могут повлиять на решение ЦБ.

ЕЦБ проведет очередное заседание 15 июня. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что все три ключевые ставки будут подняты на 25 б.п. на этом заседании, и прогнозируют их повышение на такую же величину в июле, несмотря на то, что ужесточение денежно-кредитной политики уже привело к рецессии в еврозоне.

Экономика региона в первом квартале 2023 года снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Статистического управления Европейского союза (Eurostat), представившего в четверг окончательную оценку изменения ВВП. Данные за октябрь-декабрь прошлого года также были пересмотрены в худшую сторону: экономика еврозоны снизилась на 0,1% и в четвертом квартале.

Уменьшение ВВП по итогам двух кварталов подряд говорит о рецессии, которая, учитывая незначительные темпы снижения, оказалась очень мягкой, отмечает Market Watch. Тем не менее, спад экономики в течение двух кварталов подряд отмечен впервые со времен пандемии COVID-19.

В мае ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 б.п. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 3,75%, ставка по депозитам - до 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - до 4%.

Цены на нефть снова падают вечером в четверг после публикации слабых данных по рынку труда США.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $73,79 баррель, что на 4,21% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 4,34%, до $69,12 за баррель.

Россия по итогам прошлого года значительно нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, прежде всего, в Индию и Китай, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье журнала "Энергетическая политика".

"По итогам 2022 года рост экспорта нефти в дружественные страны составил 76% г./г., нефтепродуктов - 20% г./г. (. . .) Всего с западных рынков на восточные в прошлом году было перенаправлено почти 40 млн т нефти и нефтепродуктов", - сообщил Новак.

Он подчеркнул, что значительно выросли поставки нефти из России в Индию - в 19 раз, до 41 млн т - и в Китай - на 28%, до 89 млн т. Экспорт нефтепродуктов из РФ в Индию вырос вдвое - до 6,2 млн т.

"Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в Китай и на первом месте по отгрузке нефти в Индию", - отметил вице-премьер.

Новак добавил, что тенденция роста поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона продолжится в 2023 году. "Из 223 млн т нефти и нефтепродуктов, которые экспортировались в западном направлении, останется только 87 млн т или всего 40%", - сообщил он.

Как сообщалось, добыча нефти в РФ в 2022 году составила 535,2 млн т, что на 2% больше, чем в предыдущем году. Экспорт нефти вырос на 7,6% - до 242 млн т.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин, в последнее время на иностранную валюту есть спрос, а из-за отсутствия на рынке заметного предложения стоимость доллара и евро идет вверх, к максимумам года. С юанем ситуация несколько сложнее: пара "юань-рубль" торгуется более-менее стабильно, поскольку курс китайской валюты за последний месяц также слабеет относительно ключевых мировых валют. "Нельзя забывать, что динамика курса рубля - это отражение текущих денежных потоков от продавцов и покупателей валюты. Например, предложение экспортной выручки обычно сокращается в начале календарного месяца. У российской валюты есть небольшой потенциал к коррекционному укреплению в дальнейшем, но цены на нашу нефть сейчас остаются низкими, доходы бюджета РФ слабые, а геополитические новости по-прежнему тревожные. Поэтому и спрос на валюту сейчас несколько превышает предложение, что приводит к росту стоимости доллара и евро против рубля", - говорит Потавин.

"В четверг российский рубль продолжил снижение. Несколько попыток укрепиться внутри дня для рубля не увенчались успехом, и российская валюта отступила. Курс евро впервые с апреля преодолел 89 руб. Есть вероятность, что в котировках рубля в настоящее время учитывается спад сырьевых цен, который наблюдался пару недель назад. Текущий виток роста цен на сырье будет реализован в котировках рубля спустя время", - полагает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Рубль в начале торгов подешевел, но быстро восстановился. Однако после открытия основной сессии он вернулся к умеренной нисходящей динамике. Внешний фон в середине наших торгов улучшился благодаря резкому восходящему импульсу нефтяных цен. Однако они по-прежнему находятся на относительно низких уровнях. Это обуславливает недостаточный объем экспортной выручки, создающий нехватку иностранной валюты для обеспечения восстановившегося импорта. В то же время даже существенное улучшение конъюнктуры рынка нефти позитивно отразится на рубле лишь через некоторое время из-за небольшого количества у нас инвесторов и спекулянтов, которые ранее закладывали в курс рубля текущие ожидания, основанные на различных внешних и внутренних драйверах", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 9 июня на 63,49 копейки, до 82,093 руб./$1, и увеличил курс евро на 87,28 копейки, до 88,0379 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг поднялся на 62,51 копейки по отношению к среде и составил 82,1301 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 67,46 копейки и составил 82,206 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 102,38 млн, из которых $391,033 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $711,347 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 86,01 копейки, до 88,0111 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 98,33 копейки, до 88,2283 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR437,971 млн, из которых EUR135,729 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR302,242 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,49% и 7,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне среды - 7,87% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 2 б.п. - до 8,33% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 4 б.п. - до 8,51% годовых.