Рынок акций РФ превысил 2700п по индексу Мосбиржи во главе с Яндексом, вырос НМТП на новостях о дивидендах

Москва. 8 июня. Рынок акций РФ в четверг подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и некоторого ослабления геополитической напряженности; индекс Мосбиржи на фоне ослабления рубля превысил рубеж 2700 пунктов во главе с акциями "Яндекса" (+5%), подогретыми корпоративными новостями. Во "втором эшелоне" продолжилось ралли "префов" банка "Санкт-Петербург" (+40%) без новостей, выросли бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (+6,3%) на фоне рекомендаций по дивидендам.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2709,69 пункта (+0,6%), индекс РТС просел до 1032,85 пункта (-0,3%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 82,6 рубля (+0,62 рубля).

Акции "Яндекса" подорожали до 2523 рубля (+5%) при объеме торгов 5,798 млрд рублей. Американская биржа Nasdaq удовлетворила апелляцию "Яндекса" на решение о делистинге, говорится в сообщении компании. При этом приостановка торгов, вступившая в силу 28 февраля 2022 года, сохранится. Положительное решение, в частности, обусловлено тем, что "Яндекс" к концу года должен успешно реализовать реструктуризацию, которая предусматривает разделение бизнесов на российский и международный.

Также выросли в четверг акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,9%), бумаги "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3% и +1,9% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,3% "префы").

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в четверг умеренно подрос, так как геополитическая тревожность несколько отступила, внешний фон не подавал явных негативных сигналов, за исключением просевшей вечером нефти. Рубль при этом продолжил ослабление, что поддержало акции экспортеров.

Первая оценка квартального ВВП еврозоны оказалась немного ниже прогноза аналитиков. Недельное число заявок на пособия по безработице в США превысило ожидания и значения предыдущего отчетного периода. В конце недели будут опубликованы сведения по темпам роста потребительских цен в КНР в мае. Сбербанк (MOEX: SBER) опубликует финрезультаты за май, собрания акционеров проведут "Акрон" (MOEX: AKRN) и "Россети" (MOEX: FEES). Ключевым событием пятницы будет заседание Банка России - регулятор вряд ли изменит ставку и сохранит ее на текущем уровне 7,5%. Влияние такого решения на рынок акций будет нейтральным, считает эксперт.

"Приближение выходных в условиях сложной геополитической ситуации может сдерживать спрос на акции, часть инвесторов может предпочесть перенести покупки на начало будущей недели. Наш прогноз по индексу МосБиржи на 9 июня- 2650-2750 пунктов", - полагает Бахтин.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, картина в индексе МосБиржи не изменилась - он продолжает консолидироваться в боковом тренде вблизи годового максимума. Полученные дивиденды продолжают поддерживать рынки, однако не обеспечивают полноценного роста, что связано с отсутствием значимых положительных новостей для активизации покупок.

Лучше рынка выглядел сектор нефтехимии. Акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,4%) выросли на фоне заявления топ-менеджмента о планах продолжать дивидендные выплаты ежеквартально. Слабее рынка по итогам торгов оказался транспортный сектор. Акции "Яндекса" выросли на новостях об отмене решения Nasdaq о делистинге бумаг с биржи.

В пятницу состоится заседание ЦБ РФ (ожидается неизменность ставки на уровне 7,5% годовых), вечером выйдут данные по потребительской инфляции в мае (ожидается рост инфляции до 2,4% г/г с апрельских 2,3%).

В США индекс S&P 500 также продолжает консолидироваться вблизи годового максимума. Дальнейший рост сдерживается неопределенностью относительно будущего ставки Федрезерва на ближайшем заседании в июне. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло до 261 тыс. при прогнозах роста на 235 тыс. Статистика негативно повлияла на начало торгов на американских рынках. Нефть вечером также подешевела, хотя решение о дополнительном сокращении добычи ОПЕК+ удерживает котировки Brent вблизи уровней $77-78 за баррель. Однако дальнейший рост затруднителен из-за неопределенности перспектив мировой экономики, к тому же мировые ЦБ продолжают повышать процентные ставки, отмечает Кравченко.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, российский рынок акций консолидировался в четверг, индекс МосБиржи смог закрепиться выше 2700 пунктов на фоне ослабления рубля. Продолжили рост бумаги "Яндекса" на фоне практической реализации беспилотного такси в Москве и новостях от Nasdaq, что компания сможет сохранить листинг на американской бирже в случае реструктуризации.

Акции "Самолета" (-0,8%) просели после новостей о том, что совет директоров решил не рекомендовать дивиденды за 2022 год, ссылаясь на высокую неопределенность в сфере недвижимости. При этом компания заявила, что в будущем будет придерживаться своей дивидендной политики, а к вопросу о дивидендах вернется в III квартале.

"В "префах" банка "Санкт-Петербург" наблюдается очередной бурный рост, хотя логичного объяснения ему нет. Учитывая, что на рынке периодически выстреливают акции "второго" и "третьего" эшелонов без видимых причин, то, скорее всего, этот рост носит спекулятивный характер. В условиях спекулятивной активности "префы" БСП уже кажутся рискованными. Впрочем, подобный рост может быть адекватным, если существует скрытая информация о вероятном интересе к банку в качестве объекта поглощения", - считает аналитик.

Рубль продолжает слабеть. Основными причинами остается рост импорта и сохраняющийся спрос со стороны иностранных компаний, которые выводят свои активы из РФ. Как известно, рост импорта из Китая в Россию вырос в январе-мае на 75,6%, а поставки из РФ в Китай - на 20,4%. В начале года российский экспорт, напротив, превышал по динамике роста китайские поставки.

Внешние рынки ожидают середины июня, когда ФРС примет решение по ставке. Пока рынок склоняется к паузе в ужесточении монетарной политики ФРС, но неожиданные повышения ставки в Резервном Банке Австралии и Банке Канады несколько подорвали веру в смягчение позиции американского регулятора, полагает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Новороссийского морского торгового порта" выросли на рекомендациях по дивидендам в размере 0,798 руб. на акцию, что предполагает доходность 8,9% и делает эмитента еще одной интересной историей на рынке РФ (реестр под дивиденды закроется 12 июля).

Комиссия биржи Nasdaq удовлетворила апелляцию "Яндекса" в отношении принудительного делистинга, что, вероятно, связано с текущей реорганизацией структуры компании, считает эксперт. Аналогичная апелляция Ozon была при этом отклонена. Просели в четверг акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), "Башнефти" (MOEX: BANE), "Мечела" (MOEX: MTLR) в рамках коррекции после повышения в предыдущие сессии.

Нефть вечером в четверг вновь упала. Цены с начала мая в целом находятся в достаточно узких диапазонах движения, из которых пока не решаются выйти из-за невпечатляющего восстановления экономики Китая после коронавируса. В пятницу статистика может показать ускорение роста потребительских цен КНР в мае с 0,1% до 0,4% г/г - умеренно позитивный сигнал как для самой экономики, так и для цен на нефть.

"В пятницу на западных рынках не ожидается выхода значимых макроэкономических данных, что указывает на высокую вероятность завершения недели недалеко от текущих значений. В пятницу промежуточную отчетность за 5 месяцев текущего года по РПБУ представит Сбербанк, а ЦБ РФ примет решение по процентной ставке (ожидается ее сохранение на уровне 7,5%). Индикатор Мосбиржи продолжает смотреть в район майского пика 2748 пунктов", - отмечает Кожухова.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,85%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,3%), смешанная динамика наблюдается в Европе (индекс FTSE просел на 0,3%, DAX, CAC 40 растут на 0,2-0,3%), растут Штаты (индексы прибавляют 0,1-1% во главе с Nasdaq).

В четверг власти Японии пересмотрели оценку роста экономики страны в январе-марте в поквартальном выражении, повысив ее до 0,7% с 0,4%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр показателя до 0,5%. Относительно аналогичного периода прошлого года японский ВВП в I квартале вырос на 2,7%, тогда как первоначально сообщалось о росте на 1,6%.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг вновь упали после публикации слабых данных по рынку труда США.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,65 за баррель (-3% и +0,9% в среду), июльская цена WTI - $70,14 за баррель (-3,3% и +1,1% накануне).

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 28 тыс. - до 261 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Показатель достиг максимального уровня с октября 2021 года. Эксперты в среднем прогнозировали 235 тыс. заявок.

Рынок ожидает заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, которые состоятся на следующей неделе. Трейдеры в целом полагают, что с 70%-ной вероятностью ФРС не будет менять базовую ставку на июньском заседании. ЕЦБ, в свою очередь, скорее всего снова повысит ключевые ставки на 25 базисных пунктов.

Опубликованные накануне данные министерства энергетики США показали рост запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, по итогам седьмой недели подряд - на 1,7 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в Штатах увеличились на 2,74 млн баррелей.

В целом запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 452 тыс. баррелей, говорится в докладе Минэнерго. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+39,9%), акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+22,5%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+20,5%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+8,6%), "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+8,5%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+8,1%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+8,1%), расписки Softline (MOEX: SFTL) (+7,7%), бумаги Росдорбанка (MOEX: RDRB) (+6,9%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+6,7%).

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова отмечает, что "префы" БСП за неделю подскочили в цене в 2,4 раза без каких-либо новостей, причины стремительного взлета точно не ясны.

"Наиболее вероятной из них, на наш взгляд, является программа обратного выкупа объемом 22 млн акций (около 5% их совокупного объема), которая продлится до 15 ноября. Приобретенные с рынка бумаги эмитент планирует погасить, что приведет к сокращению их объема в обращении и, как следствие, к повышению чистой прибыли на акцию и увеличению дивидендов. Этот фактор вкупе с предстоящим после buy back ростом ликвидности данных инструментов мог привлечь в бумаги БСП крупного стратегического инвестора, который активно скупает бумаги с рынка. Не исключено также, что инвесторы рассчитывают на промежуточные дивиденды банка "Санкт-Петербург", - полагает Мильчакова.

Совет директоров ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (MOEX: NMTP) (+6,3%, до 9,175 рубля) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2022 год в размере 0,798 рубля на акцию, говорится в материалах компании к годовому собранию акционеров. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 12 июля 2023 года. Общая сумма дивидендов в случае их утверждения составит 15,369 млрд рублей.

Подешевели в четверг акции "Совкомфлота" (-3%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (-2,6%), "префы" "Башнефти" (-2,3%), акции "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-1,8%), Росбанка (MOEX: ROSB) (-1,7%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-1,7%), "Мечела" (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 38,27 млрд рублей (из них 6,56 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,54 млрд рублей на акции ВТБ (MOEX: VTBR) и 3,458 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа").