Котировки евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост цен UST

Москва. 8 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на коррекционный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 22 базисных пункта - до 63,42% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 9,93% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году потеряли в стоимости 17 базисных пунктов, опустившись до 68,77% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта - до 8,89% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 9 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел всего на 2 базисных пункта - до 43,34% от номинала (его доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 12,94% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 4 базисных пункта - до 45,64% от номинала (их доходность выросла на 8 базисных пунктов - до 34,4% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 46,23% от номинала (их доходность выросла на 7 базисных пунктов и составила 26,83% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году прибавили в цене 17 базисных пунктов, подорожав до 42,18% от номинала (их доходность снизилась на 5 базисных пунктов, составив 22,32% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подорожал на 78 базисных пунктов - до 89,05% от номинала (его доходность снизилась на 222 базисных пункта и составила 47,07% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день всего на 1 базисный пункт, составив 65,91% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 8 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в четверг умеренный рост после снижения в предыдущие два дня.

Глобальные инвесторы находятся в режиме ожидания и не предпринимают активных действий в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) на следующей неделе. При этом после публикации новой порции статданных доля трейдеров, которые ожидают повышения процентных ставок Федрезервом на 25 базисных пунктов на июньском заседании, опустилась до 28% по сравнению с 32% в среду.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 28 тыс. - до 261 тыс. человек, сообщило министерство труда США. Показатель достиг максимального уровня с октября 2021 года. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 233 тыс., а не 232 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты в среднем ожидали роста числа заявок до 235 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.