"БКС МИ" повысил целевую цену акций Marriott до $208

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций гостиничной сети Marriott International с $202 до $208 за штуку, что соответствует потенциалу роста 17%, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Рентабельный бизнес на основе комиссионного дохода, высокая ликвидность и акцент на корпоративном сегменте способствуют восстановлению прибыли в 2023 году, - пишут эксперты. - К несомненным плюсам отнесем и глобальную бизнес-модель, которая позволяет расширить номерной фонд в любой точке мира. Marriott активно инвестирует в страны Азии, Африки и Европы, поэтому мы видим потенциал дальнейшего роста".

Marriott отчиталась за 1К23: скорректированная прибыль выросла до $2,09/акц. с $1,25 в 1К22, выше консенсуса ($1,85), подчеркивается в комментарии. Аналитики повышают оценку на 2023 год до $8,1 с $7,8. Прогноз долгосрочных темпов роста прибыли - 12%.

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