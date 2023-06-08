Инвесторам лучше воздержаться от значительных покупок акций нефтегазовых компаний - Freedom Finance Global

Инвесторам воздержаться от значительных покупок акций нефтегазовых компаний в ближайшие недели, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев.

"Минэнерго США опубликовало негативную для котировок сырья статистику производства и запасов нефти и нефтепродуктам за неделю, закончившуюся 2 июня. Добыча нефти в США достигла максимума за три года. На наш взгляд, в ближайшие недели давление на котировки могут оказать крупные заимствования Минфина США на рынке после поднятия потолка госдолга. Размещение значительных объемов облигаций будет сокращать ликвидность на рынке и негативно повлияет на стоимость товарных и финансовых активов. Во второй половине года мы ожидаем дефицита углеводородов и роста цен на сырье, если мировой экономике удастся избежать рецессии. Рекомендуем инвесторам воздержаться от значительных покупок акций нефтегазовых компаний в ближайшие недели", - пишет эксперт.

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