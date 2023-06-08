Рубль днем дешевеет в основных валютных парах, обновил минимумы апреля-мая к доллару и евро

Москва. 8 июня. Доллар США и евро растут на Московской бирже в четверг днем, торгуются на максимальных отметках с апреля и мая; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании санкционных новостей и заседания Банка России по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 82,11 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 13 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Доллар торгуется выше 82 руб. впервые с 17 апреля. Евро стоил 88,16 руб./EUR1, подорожав на 50,5 копейки. Евро торгуется выше 88 руб. впервые с 4 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 29,88 копейки - до 84,83 руб. Курс китайского юаня подрос на 0,8 копейки - до 11,49 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов в ожидании новостей о готовящемся 11-м пакете санкций ЕС против РФ и заседаний ведущих мировых центробанков. Кроме того, участники рынка анализируют уточненные показатели Федерального казначейства по дефициту бюджет РФ.

Согласно новым данным, федеральный бюджет РФ в январе-апреле был исполнен с дефицитом 3,049 трлн рублей, что меньше предварительной оценки Минфина в 3,4 трлн рублей.

Ранее также в сторону уменьшения было уточнено исполнение федерального бюджета в первом квартале - 2,086 трлн рублей против 2,4 трлн рублей. Исходя из этих данных, в апреле дефицит составил 963 млрд рублей.

В январе-мае, по предварительным данным Минфина, дефицит был на уровне 3,411 трлн рублей.

По данным Казначейства, расходы в январе-апреле составили 10,834 трлн рублей, ранее они оценивались в 11,206 трлн рублей. При этом оценка доходов практически не изменилась - 7,785 трлн рублей против 7,782 трлн рублей. Поступление налога на прибыль в федеральный бюджет составило за четыре месяца 588,38 млрд рублей по сравнению с предварительной оценкой Минфина в 561 млрд рублей

Согласно закону о бюджете, доходы федерального бюджета в 2023 году запланированы в размере 26 трлн 130,3 млрд рублей, расходы - 29 трлн 55,6 млрд рублей, дефицит - 2 трлн 925,3 млрд рублей.

Постпреды ЕС планируют собраться 14 июня для обсуждения предложенных санкций из 11-го пакета и их потенциального согласования. Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщала, что в ЕС рассчитывают завершить работу над 11-м пакетом до саммита ЕС 29-30 июня.

На этой неделе заседание по ключевой ставке проведет Банк России, на следующей - Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ). Заседание совета директоров Банка России состоится в пятницу, 9 июня. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Совет директоров Банка России сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% и оставит жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП), считают аналитики, опрошенные "Интерфаксом".

ЦБ в преддверии "недели тишины" подтвердил актуальность сигнала по ставке. Ситуация в экономике РФ примерно соответствует той картине, которая наблюдалась накануне заседания совета директоров Банка России в апреле, сообщил на прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Наверное, тот сигнал, который совет директоров давал в апреле, он по-прежнему в полной мере оправдан, 9 июня мы будем оценивать целесообразность повышения ставки", - отметил он.

Апрельский сигнал ЦБ звучит так: "В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее".

Инфляция в России, по данным Росстата, с 30 мая по 5 июня составила 0,21% (максимум с начала февраля). Рост индекса отчасти объясняется повышением цен на отечественные легковые автомобили, значительным ростом цен на услуги санаториев и пансионатов, удорожанием авиабилетов, повышением цен на медикаменты. С начала месяца цены к 5 июня поднялись на 0,15%, с начала года повышение цен к этой дате составило 2,48%.

Годовая инфляция на 5 июня подросла почти до 2,7% с 2,4% на 29 мая.

Инфляционные ожидания населения РФ в мае 2023 года несколько повысились после снижения в предыдущие два месяца, ценовые ожидания предприятий в целом снизились (но в розничной торговле продолжили рост), сообщил ранее ЦБ.

Двухдневное заседание ФРС состоится в середине следующей недели (13-14 июня). Сохраняющаяся устойчивость американской экономики, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, вынуждает инвесторов отказываться от прогнозов снижения базовой процентной ставки в 2023 году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры ждут, что к концу текущего года она будет составлять 5% годовых, тогда как еще месяц назад прогнозировали снижение до 4%, показывают данные Tradeweb.

Отчет по американскому рынку труда, опубликованный в минувшую пятницу, показал сохранение высоких темпов роста занятости в США при более медленном увеличении зарплат.

Число рабочих мест в Штатах в мае увеличилось на 339 тыс., максимальными темпами за последние четыре месяца, говорится в отчете министерства труда. Рост средней почасовой оплаты работникам в частном секторе замедлился до 0,3% с 0,4% в помесячном выражении и до 4,3% с 4,4% в годовом.

Сильные показатели рынка труда означают, что Федрезерв, скорее всего, пропустит подъем ставки на июньском заседании, однако рассмотрит возможность повышения ставки на следующем заседании, полагают аналитики.

ЕЦБ проведет очередное заседание 15 июня. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что все три ключевые ставки будут подняты на 25 базисных пунктов (б.п.) на этом заседании, и прогнозируют их повышение на такую же величину в июле.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард в начале июня дала понять, что регулятор продолжит подъем ставок, отметив, что ему "по-прежнему необходимо многое сделать, чтобы привести ставки к уровням, которые позволят ограничить экономическую активность в достаточной мере для сдерживания инфляции".

В мае ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 б.п. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 3,75%, ставка по депозитам - до 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - до 4%.

"Российская валюта тяготеет к умеренному ослаблению по отношению к доллару США. В четверг превысила отметку 82 руб. Глобальное ослабление рубля продолжается из-за снижения экспортной выручки на фоне низких цен на сырье. В частности, нефть и ряд металлов торгуются вблизи минимума 2023 года. Давление на котировки сырья оказывает неопределенность перспектив мировой экономики. В том числе на фоне продолжающегося ужесточения монетарных политики мировыми ЦБ. Между тем уже на следующей неделе состоится заседание ФРС США. На нем процентную ставку могут оставить без изменения, однако в будущем повышение может продолжиться. В пятницу ожидается заседание ЦБ РФ. Регулятор, вероятно, оставит ставку без изменения - 7,5%. На рубле решение значительно не отразится", - отмечает руководитель отдела управления бумагами с фиксированной доходностью УК "Первая" Дмитрий Постоленко.

"Давление на рубль сохраняется в связи с негативными геополитическими новостями и усилившимся спросом на валюту. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 82 руб./$1. В целом курс может закончить четверг выше этой отметки, но в дальнейшем у рубля сохраняется потенциал к коррекционному укреплению", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть перешли к росту днем на фоне ослабления американского доллара, что повышает ее привлекательность для держателей других валют.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $77,66 баррель, что на 0,92% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 0,98%, до $73,21 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на неделе, завершившейся 2 июня, уменьшились на 452 тыс. баррелей, говорится в докладе Минэнерго. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1,5 млн баррелей.

Россия по итогам прошлого года значительно нарастила экспорт нефти и нефтепродуктов в дружественные страны, прежде всего, в Индию и Китай, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в статье журнала "Энергетическая политика".

"По итогам 2022 года рост экспорта нефти в дружественные страны составил 76% г./г., нефтепродуктов - 20% г./г. (. . .) Всего с западных рынков на восточные в прошлом году было перенаправлено почти 40 млн т нефти и нефтепродуктов", - сообщил Новак.

Он подчеркнул, что значительно выросли поставки нефти из России в Индию - в 19 раз, до 41 млн т - и в Китай - на 28%, до 89 млн т. Экспорт нефтепродуктов из РФ в Индию вырос вдвое - до 6,2 млн т.

"Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в Китай и на первом месте по отгрузке нефти в Индию", - отметил вице-премьер.

Новак добавил, что тенденция роста поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона продолжится в 2023 году. "Из 223 млн т нефти и нефтепродуктов, которые экспортировались в западном направлении, останется только 87 млн т или всего 40%", - сообщил он.

Как сообщалось, добыча нефти в РФ в 2022 году составила 535,2 млн т, что на 2% больше, чем в предыдущем году. Экспорт нефти вырос на 7,6% - до 242 млн т.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок уменьшились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,49% и 7,66% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне среды - 7,87% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 2 б.п. - до 8,33% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 4 б.п. - до 8,51% годовых.