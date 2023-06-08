Уверенный рост акций технологического сектора оправдан - ПСБ

Уверенный рост акций технологического сектора оправдан, так как его представители - основные бенефициары импортозамещения и цифровизации, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Наблюдаемый уверенный рост акций технологического сектора оправдан. Представители сектора - основные бенефициары импортозамещения и цифровизации, что дает им хороший потенциал роста. Кроме того, ряд компаний планируют перерегистрацию в другой стране, что позволит снять риски и повысить торговую активность", - пишут аналитики.

Акции Группы "Позитив" прибавляют в четверг 2,5%. Компания - лидер активно развивающегося сегмента информационной безопасности, она, по мнению экспертов банка, может показать кратный рост бизнеса и доходов в ближайшие годы за счет наращивания клиентской базы и продаж лицензий на ПО своей разработки.

"Низкая долговая нагрузка и стабильные дивидендные выплаты - дополнительный фактор инвестиционной привлекательности. Акции компании обновляют исторические максимумы, демонстрируя готовность идти выше, к нашей текущей целевой цене 2330 руб.", - указывают стратеги ПСБ.

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