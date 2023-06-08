ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Самолета на уровне 4500 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость акций ГК "Самолет" на уровне 4500 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Владимира Лящука.

"Совет директоров "Самолета" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. В компании отметили, что мера носит временный характер и направлена на поддержание высокой финансовой гибкости с учетом обширной программы стратегического развития. Заметим, что ранее эмитент принял решение об обратном выкупе акций до конца 2023 года в размере до 10 млрд руб. После этого решения вероятность выплаты дивидендов снизилась. Программа обратного выкупа - сильный инструмент поддержки котировок бумаг", - отмечает эксперт.

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