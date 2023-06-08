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08 июня 2023 года 11:41

Рынок акций РФ утром консолидируется у 2700п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"

Москва. 8 июня. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок и сохраняющейся геополитической напряженности, индекс МосБиржи продолжает проторговывать область вокруг рубежа 2700 пунктов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2695,42 пункта (+0,03%), индекс РТС - 1033,11 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,3%.

Доллар вырос до 82,18 рубля (+0,2 рубля).

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,3%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,9%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +1,9% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

Подешевели акции "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,1%т "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в четверг возможен умеренный рост рынка акций благодаря сохранению спроса на бумаги компаний IT-сектора, а также на бумаги ВТБ после обнародования отчетности. Ускорение инфляции в РФ оказалось несущественным, поэтому вероятность оставления ставки Банком России без изменений на заседании в пятницу увеличилась, полагает аналитик.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", краткосрочно российский рынок акций может продолжить медленно подниматься вверх при условии нейтрального внешнего фона, однако сдерживающим фактором по-прежнему являются риски геополитики. Основная тема для США - это резкий рост доходностей облигаций, что может негативно отразиться на рынке акций. Тем не менее интрига относительно решения ФРС по ставке в июне сохраняется.

Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, внешний фон в четверг неоднозначный.

"Нефть торгуется в небольшом "плюсе", но импульса на сильное движение уже нет. Азиатские рынки показали смешанную динамику. Действия регуляторов Австралии и Канады указывают на то, что и ведущие центральные банки могут продолжить повышение ставок. В глобальном плане продолжается фиксация прибыли по акциям в сфере искусственного интеллекта. Российский рынок акций пытается сосредоточиться на позитивной динамике нефти и на внутренних дивидендных ожиданиях. Борьба за отметку 2700 пунктов по индексу МосБиржи продолжается", - отмечает Кочетков.

Аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова также считает, что индекс МосБиржи остается вблизи уровня сопротивления 2700 пунктов и имеет шансы на рост, целью для которого выступает локальный максимум 2750 пунктов. Поддержка сформирована вблизи 2600 пунктов.

В США в среду преобладало снижение индексов акций: вырос Dow Jones (+0,3%), но просели S&P 500 (-0,4%) и Nasdaq (-1,3%) после внезапного повышения ставки Банка Канады на 25 базисных пунктов (б.п.) - до максимальных с 2001 года 4,75% годовых. ЦБ приостановил цикл ужесточения политики в январе, и эксперты полагали, что он не станет возвращаться к подъему ставки в июне, отмечает Trading Economics. Днем ранее ставку неожиданно увеличил ЦБ Австралии.

Все это усилило тревожность инвесторов в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе. Согласно данным FedWatch от CME Group, шансы на то, что ФРС увеличит базовую ставку на 25 б.п., оцениваются рынком примерно в 30%, пишет Market Watch.

В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,85%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились в пределах 0,1%) и слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет менее 0,1%).

В четверг власти Японии пересмотрели оценку роста экономики страны в январе-марте в поквартальном выражении, повысив ее до 0,7% с 0,4%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр показателя до 0,5%. Относительно аналогичного периода прошлого года японский ВВП в I квартале вырос на 2,7%, тогда как первоначально сообщалось о росте на 1,6%.

Внимание рынка направлено на заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, которые состоятся на следующей неделе.

На нефтяном рынке цены утром в четверг пытаются стабилизироваться после снижения на азиатской сессии из-за сохраняющихся опасений в отношении перспектив спроса.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $77,01 за баррель (+0,1% и +0,9% в среду), июльская цена WTI - $72,61 за баррель (+0,1% и +1,1% накануне).

Опубликованные накануне данные министерства энергетики США показали рост запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, по итогам седьмой недели подряд - на 1,7 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в Штатах увеличились на 2,74 млн баррелей.

В целом запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 452 тыс. баррелей, говорится в докладе Минэнерго. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1,5 млн баррелей.

Трейдеры обратили внимание на показатель загрузки мощностей нефтеперерабатывающих предприятий США, который вырос на прошлой неделе на 2,7 процентного пункта - до 95,8%, что является максимумом с 2019 года. Эти данные были восприняты как сигнал возможного повышения спроса на бензин и дизельное топливо, учитывая начавшийся автомобильный сезон.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+31%), акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+22,2%), банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (+12,7%), расписки Softline (MOEX: SFTL) (+6,7%).

Подешевели расписки EMC (MOEX: GEMC) (-3,5%), бумаги Росбанка (MOEX: ROSB) (-2,1%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-1,8%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-1,8%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-1,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,17 млрд рублей (из них 1,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,42 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 1,1 млрд рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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