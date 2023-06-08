.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Вероятность повышения ставки ЦБР на ближайшем заседании возросла - Инвестбанк Синара
.
ГЛАВНОЕ
В апреле промпроизводство в РФ выросло на 5,2%
Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 5,2%, после 1,2% в марте, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,1%. В январе-апреле промпроизводство увеличилось на 0,6%
 
Решетников: в России рост спроса обеспечивается предложением
Восстановление потребительского спроса в РФ сопровождается ростом предложения как через внутреннее производство, так и через импорт, поэтому существенных рисков превышения текущего прогноза по инфляции в 2023 году в 5,3% нет, заявил вчера...
 
Правительство разрабатывает налоговые льготы для венчурных инвесторов
Правительство разрабатывает комплекс мер для налогового стимулирования российской венчурной отрасли. В соответствии с законопроектом, который сейчас обсуждается ведомствами и экспертами, компании, инвестирующие в венчурные фонды, смогут учитывать...
 
Чукотка с июля может ограничить вывоз икры в ручной клади и багаже
Чукотка с 1 июля может ограничить вывоз икры в ручной клади и багаже до 10 кг на человека. Правительство поддержало законопроект, который предусматривает присоединение региона к эксперименту по ограничению вывоза деликатеса для личного потребления....
 
08 июня 2023 года 11:33

Вероятность повышения ставки ЦБР на ближайшем заседании возросла - Инвестбанк Синара

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу, 9 июня, возросла в связи со скачком недельной инфляции, говорится в комментарии главного экономиста "Инвестиционного банка Синара" Сергея Коныгина.

"Резкое ускорение недельной инфляции (с 30 мая по 5 июня) отчасти связано с повышением цен на отечественные легковые автомобили, сезонным подорожанием строительных материалов, медицинских товаров. В сегменте услуг темпы роста цен увеличились до 0,41% ввиду удорожания услуг санаториев и авиабилетов на внутренние рейсы. Эта группа относится к волатильным компонентам. Всплеск недельной инфляции создает неопределенность вокруг заседания совета директоров Центробанка в пятницу: регулятору необходимо оценить носит ли этот резкий рост временный характер под влиянием волатильных компонентов или свидетельствует о заходе инфляции на восходящий тренд. Полагаем, Банк России может пойти на повышение ставки, и вероятность такого решения оцениваем примерно в 50%, хотя ранее прогнозировали, что ставка останется на текущем уровне в 7,5%", - пишет эксперт.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
08 июня 2023 года 19:52
Рубль упал по итогам четверга, обновил апрельские минимумы к доллару, евро и юаню на фоне обвалившейся нефти
Москва. 8 июня. Доллар США, евро и юань выросли на Московской бирже по итогам торгов четверга, рубль упал к бивалютной корзине на фоне сильно подешевевшей нефти.    читать дальше
.
08 июня 2023 года 19:40
Рынок акций РФ превысил 2700п по индексу Мосбиржи во главе с Яндексом, вырос НМТП на новостях о дивидендах
Москва. 8 июня. Рынок акций РФ в четверг подрос на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и некоторого ослабления геополитической напряженности; индекс Мосбиржи на фоне ослабления рубля превысил рубеж 2700 пунктов во главе с акциями "Яндекса" (+5%), подогретыми корпоративными новостями. Во "втором эшелоне" продолжилось ралли "префов" банка "Санкт-Петербург" (+40%) без новостей, выросли бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (+6,3%) на фоне рекомендаций по дивидендам.    читать дальше
.
08 июня 2023 года 19:03
ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% на заседании 9 июня - "Локо-Инвест"
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% на заседании 9 июня при жестком сигнале о возможности ее повышения на следующих заседаниях, полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. "Мы сохраняем свой прогноз неизменности ставки при жестком сигнале о возможности...    читать дальше
.
08 июня 2023 года 19:00
Котировки евробондов РФ в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост цен UST
Москва. 8 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на коррекционный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.    читать дальше
.
08 июня 2023 года 18:38
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Marriott до $208
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций гостиничной сети Marriott International с $202 до $208 за штуку, что соответствует потенциалу роста 17%, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. "Рентабельный бизнес на основе комиссионного дохода, высокая...    читать дальше
.
08 июня 2023 года 18:12
Потенциал роста акций Полюса и Polymetal составляет 32-46% на горизонте года - "БКС МИ"
Потенциал роста акций "Полюса" и Polymetal составляет 32-46% на горизонте года, полагают а аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" по бумагам "Полюса" на горизонте 12 месяцев с целевой ценой 15000 руб. за акцию (потенциал роста 46%) по причине слабого...    читать дальше
.
08 июня 2023 года 17:48
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Ur-Energy с целью $1,25
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции компании по добыче урана Ur-Energy с целью $1,25 за штуку на горизонте двух месяцев. Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $0,855, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Виталия Кононова. Ключевые аргументы в пользу идеи: -...    читать дальше
.
08 июня 2023 года 17:13
Инвесторам лучше воздержаться от значительных покупок акций нефтегазовых компаний - Freedom Finance Global
Инвесторам воздержаться от значительных покупок акций нефтегазовых компаний в ближайшие недели, считает аналитик Freedom Finance Global Сергей Пигарев. "Минэнерго США опубликовало негативную для котировок сырья статистику производства и запасов нефти и нефтепродуктам за неделю, закончившуюся 2...    читать дальше
.
08 июня 2023 года 16:48
Инвестбанк Синара начал анализ Sands China с рекомендацией "покупать" для его акций
"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение Sands China, сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 33,3 гонконгских доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 21% от текущего уровня; рекомендация для...    читать дальше
.
08 июня 2023 года 16:24
"Финам" повысил целевую цену акций Microsoft до $341
"Финам" повысил целевую цену акций Microsoft Corp. с $286 до $341 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 2,2%, сохранив при этом рейтинг "держать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Начало 2023 года ознаменовалось новой волной массового интереса к...    читать дальше
.
08 июня 2023 года 15:59
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать бумаги Globaltrans с целью 590 руб
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею: покупать бумаги Globaltrans с целевой ценой 590 руб. за расписку с горизонтом инвестирования 6 месяцев. Цена входа: 508 руб., потенциальная доходность: 16,1%, стоп-приказ: ниже 480-470 руб., сообщается на портале БКС Экспресс. Эксперт Павел...    читать дальше
.
08 июня 2023 года 15:55
Рубль днем дешевеет в основных валютных парах, обновил минимумы апреля-мая к доллару и евро
Москва. 8 июня. Доллар США и евро растут на Московской бирже в четверг днем, торгуются на максимальных отметках с апреля и мая; рубль дешевеет к бивалютной корзине в ожидании санкционных новостей и заседания Банка России по ключевой ставке.    читать дальше
.
08 июня 2023 года 15:36
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CrowdStrike Holdings с целью $177
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CrowdStrike Holdings Inc. с целевой ценой $177 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,5%, стоп-приказ: $137,81, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают,...    читать дальше
.
08 июня 2023 года 15:11
Долгосрочные перспективы акций Яндекса позитивные - "Мои Инвестиции"
Долгосрочные перспективы акций "Яндекса" крайне позитивны, полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" Владимир Беспалов, Софья Стрельцова и Полина Панина. "Американская биржа NASDAQ удовлетворила апелляцию "Яндекса" и не будет проводить делистинг акций компании класса А, - отмечают...    читать дальше
.
08 июня 2023 года 14:47
Уверенный рост акций технологического сектора оправдан - ПСБ
Уверенный рост акций технологического сектора оправдан, так как его представители - основные бенефициары импортозамещения и цифровизации, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Наблюдаемый уверенный рост акций технологического сектора оправдан. Представители сектора - основные бенефициары...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.