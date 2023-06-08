Локальная коррекция индекса Hang Seng может продлиться еще несколько дней - БКС Экспресс

Локальная коррекция индекса Hang Seng может продлиться еще несколько торговых сессий, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в четверг не демонстрирует значимой динамики в отсутствие явных драйверов и держится в районе 19300 пунктов. Как и ожидалось, бенчмарк начал формирование локальной коррекции. Потенциально она может продлиться еще несколько торговых сессий. Если не произойдет сильных негативных событий, далее может пройти еще один импульс роста", - отмечает аналитик в комментарии.

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