Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на несколько базисных пунктов в четверг - ПСБ

Кривая доходности рублевых гособлигаций может сместиться вверх на несколько базисных пунктов на торгах в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"В среду на рынке ОФЗ сохранилась нейтральная динамика. Индекс доходности гособлигаций RGBI по итогам дня составил 9,63% (+1 б.п.). Минфин РФ продолжил тактику консервативного размещения нового госдолга с минимальной премией к вторичному рынку, что способствовало поддержанию цен ОФЗ на вторичном рынке около достигнутых уровней. Минфин продал гособлигации на 58,8 млрд руб. по номиналу, а всего за текущий квартал уже на 536,3 млрд руб. при плане 850 млрд. руб. Полагаем, что на аукционах в июне ведомство продолжит размещать ОФЗ с премией по доходности в пределах 3-5 б.п., не оказывая существенного давления на рынок, - отмечает эксперт в комментарии. - В четверг в фокусе внимания находятся данные по недельной инфляции в РФ с 30 мая по 5 июня, которая ускорилась до 0,21%. В годовом сравнении инфляция повысилась до 2,68% по сравнению с 2,4% в апреле и 3,5% в марте. Такие данные, вероятно, окажут умеренное давление на котировки ОФЗ. Внешний новостной фон оцениваем преимущественно негативно для котировок рублевых облигаций. После неожиданного повышения ставки Банком Канады доходность гособлигаций США вернулась к максимумам мая: UST-10 - 3,79% (+9 б.п.), UST-2 - 4,56% (+5 б.п.). С учетом локальных и внешних новостей цены ОФЗ могут немного снизиться в четверг".

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