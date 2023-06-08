Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика из еврозоны и США:

- ВВП еврозоны за 1К23;

- Недельный отчет по заявкам на пособие по безработице в США;

- Оптовые продажи в США в апреле.

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