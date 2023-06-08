Доходности ОФЗ могут вырасти на несколько базисных пунктов в четверг - SberCIB

Доходности рублевых гособлигаций могут вырасти на несколько базисных пунктов в течение торговой сессии в четверг, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent, вероятно, останутся в диапазоне $76-77 за баррель в четверг, считают эксперты инвестбанка.

"Рубль в среду без явных причин ослаб почти на 1%. Не исключено, что, несмотря на введение лимита на покупки валюты иностранными компаниями, покидающими Россию, спрос с их стороны пока остается высоким. Тем не менее, как уже бывало в последнее время, на текущих уровнях экспортеры могут нарастить продажи валюты и рубль вернется к 81,5 руб./$1", - отмечают в SberCIB.

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