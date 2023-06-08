Индекс Мосбиржи, вероятно, будет проторговывать уровень 2700п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет проторговывать снизу вверх уровень в 2700 пунктов в четверг, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ожидаем сохранения спроса на акции IT-компаний. Также могут попробовать частично восстановить потери предыдущего дня бумаги экспортеров, в частности акции "Татнефти" и "Роснефти", - отмечает аналитик в комментарии.

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