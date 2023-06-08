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08 июня 2023 года 09:43

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 8 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; способствовать боковой динамике будут также ожидания сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых на июньском заседании ЦБ РФ, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию среды в минусе. На настроение рынка негативно повлияло неожиданное решение Банка Канады повысить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до максимальных с 2001 года 4,75% годовых. ЦБ Канады приостановил цикл ужесточения политики в январе, и эксперты полагали, что он не станет возвращаться к подъему ставки в июне. Днем ранее ставку неожиданно увеличил ЦБ Австралии. Все это усилило тревожность инвесторов в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе. Согласно данным FedWatch от CME Group, шансы на то, что ФРС увеличит базовую ставку на 25 базисных пунктов, оцениваются рынком примерно в 30%.

Тем временем в среду стало известно, что дефицит внешнеторгового баланса США в апреле возрос на 23% относительно предыдущего месяца - до $74,6 млрд, что является максимумом за шесть месяцев, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в марте отрицательное сальдо торгового баланса составило $60,6 млрд, а не $64,2 млрд, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения дефицита до $75,2 млрд с объявленного прежде мартовского уровня.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно опускаются в ходе торгов в четверг, однако индексы Гонконгской и Шанхайской бирж растут. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite в ходе торгов в четверг вырос на 0,7%. Гонконгский индекс Hang Seng увеличивается на 0,2%. Вместе с тем японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 0,85%, несмотря на сильные статданные. Австралийский S&P/ASX 200 понизился на 0,3%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI потерял 0,45%.

Внимание участников рынка направлено на заседания ФРС США и ЕЦБ, которые состоятся на следующей неделе. Трейдеры в целом полагают, что с 70%-ной вероятностью ФРС не будет менять базовую ставку на июньском заседании. ЕЦБ в свою очередь скорее всего снова повысит ключевые ставки на 25 базисных пунктов. Тревожность инвесторов усилили новости о том, что Банк Канады в среду неожиданно повысил ставку до 4,75% годовых.

В свою очередь цены на нефть слегка опускаются в четверг в связи с сохраняющимися опасениями в отношении перспектив спроса. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в четверг составила $76,84 за баррель, что на 0,14% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на 0,9%, до $76,95 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,11%, до $72,45 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов поднялась на 1,1%, до $72,53 за баррель.

Опубликованные накануне данные министерства энергетики США показали рост запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгующаяся на NYMEX нефть, по итогам седьмой недели подряд - на 1,7 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в Штатах увеличились на 2,74 млн баррелей. В целом запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 452 тыс. баррелей, говорится в докладе Минэнерго, тогда как эксперты в среднем прогнозировали рост на 1,5 млн баррелей. Трейдеры обратили внимание на показатель загрузки мощностей нефтеперерабатывающих предприятий США, который вырос на прошлой неделе на 2,7 процентного пункта - до 95,8%, что является максимумом с 2019 года. Эти данные были восприняты как сигнал возможного повышения спроса на бензин и дизельное топливо, учитывая начавшийся автомобильный сезон.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 7 июня выросла в 1,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 11,796 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,078 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду вырос всего на 0,01% и составил 109,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 862,24 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,49%), "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,47%) и "ГК Самолет БО-П11" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,49%), "Роснефть-002Р-03" (-0,33%) и "ВЭБ.РФ-001Р-К400" (-0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "CЕЛЛ-Сервис" полностью разместило 3-летний выпуск облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 16-36-го купонов - 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 31-го и 36-го купонов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Кроме того, компания установила возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 35-40-го купонов биржевых облигаций серии БО-15 в размере 8,6% годовых. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2014 года по открытой подписке по ставке 11,8% годовых. Срок обращения займа составляет 10 лет, бумаги имеют 40 квартальных купонных периодов.

Кроме того, Россельхозбанк установил ставку 4-6-го купонов облигаций серии БO-11-002Р на уровне 8,7% годовых. РСХБ разместил 3-летний выпуск на 10 млрд рублей в декабре 2021 года по ставке 9,6% годовых до оферты с исполнением 19 июня 2023 года.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) определило ставку 28-го купона биржевых облигаций серии 001Р-01 в размере 11,66% годовых. ГТЛК разместила бонды серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей в сентябре 2016 года. В декабре 2016 года компания доразместила выпуск на 1 млрд 259,080 млн рублей. Таким образом, объем выпуска составил 4 млрд 259,080 млн рублей (в настоящее время с учетом амортизации объем составляет 1,8 млрд рублей). Пятнадцатилетние облигации имеют 60 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,75% годовых. Ставки 2-60-го купонов привязаны к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ разной дюрации плюс 0,75%. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения.

АО "ПО "УОМЗ" выкупило по оферте 3 млн 468,433 тыс. облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3,5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 99,098% выпуска. УОМЗ разместил 10-летний выпуск на 3,5 млрд рублей в июне 2019 года по ставке полугодового купона 9,4% годовых. Ставка текущего купона до оферты в июне 2024 года - 1% годовых.

Совкомбанк выкупил по оферте 64 тыс. 898 облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала или 0,65% выпуска. Банк в декабре 2017 года разместил 10-летние бонды серии БО-05 объемом 10 млрд руб. по ставке 6,9% годовых. С учетом досрочных погашений после наступления ковенанты объем выпуска в обращении составляет 9,98 млрд руб.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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