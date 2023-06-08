Рубль может завершить торги четверга чуть выше 82 руб./$1 - ПСБ

Возможно сохранение инерционного укрепления доллара на торгах в четверг, пара доллар/рубль может завершить торги немного выше уровня в 82 руб./$1, при этом сильных фундаментальных драйверов для ослабления рубля пока не наблюдается, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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