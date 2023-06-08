ЦБ РФ, скорее всего, оставит ставку на уровне 7,5% на заседании 9 июня 2023г - БКС Экспресс

Банк России, скорее всего, сохранит длительную паузу и оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых по итогам заседания 9 июня 2023 года, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Индекс потребительских цен (ИПЦ) в России вырос на 0,21% с 30 мая по 5 июня против 0,08% на прошлой неделе. Таким образом в годовом выражении инфляция подросла до 2,68%. Ускорение ИПЦ на основе недельных данных непоказательно, много разовых искажений из-за ряда сезонных статей. И хотя ранее риторика ЦБ РФ была достаточно жесткой, полагаем, что на заседании в пятницу, 9 июня. у Банка России есть все основания сохранить длительную паузу и оставить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых", - отмечает аналитик в комментарии.

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