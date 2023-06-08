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08 июня 2023 года 09:10

Индексы S&P 500 и Nasdaq ушли в минус

Индексы S&P 500 и Nasdaq упали в среду после внезапного повышения ставки Банка Канады. Индексы Гонконгской и Шанхайской бирж растут в четверг. Цены на нефть снижаются на торгах в четверг.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite завершили сессию среды в минусе, на настроение рынка негативно повлияло решение ЦБ Канады повысить ставку.

Банк Канады в среду неожиданно повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с 2001 года 4,75% годовых. ЦБ приостановил цикл ужесточения политики в январе, и эксперты полагали, что он не станет возвращаться к подъему ставки в июне, отмечает Trading Economics.

Днем ранее ставку неожиданно увеличил ЦБ Австралии.

Все это усилило тревожность инвесторов в преддверии заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе. Согласно данным FedWatch от CME Group, шансы на то, что ФРС увеличит базовую ставку на 25 б.п., оцениваются рынком примерно в 30%, пишет Market Watch.

Тем временем в среду стало известно, что дефицит внешнеторгового баланса США в апреле увеличился на 23% относительно предыдущего месяца - до $74,6 млрд, что является максимумом за шесть месяцев, сообщило министерство торговли страны.

Согласно пересмотренным данным, в марте отрицательное сальдо торгового баланса составило $60,6 млрд, а не $64,2 млрд, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения дефицита до $75,2 млрд с объявленного прежде мартовского уровня, по данным Trading Economics.

Акции Casey''s General Stores (SPB: CASY) снизились на 2,9% на данных о том, что сеть магазинов шаговой доступности в четвертом финансовом квартале сократила чистую прибыль на 6,2%, при этом выручка не оправдала ожиданий.

Цена бумаг Univar Solutions (SPB: UNVR) повысилась на 0,4%. Акционеры одобрили продажу компании, занимающейся поставками химической продукции, инвестиционной фирме Apollo Global Management за $8,1 млрд с учетом долга.

Рыночная стоимость Stitch Fix Inc. (SPB: SFIX) подскочила на 28%. Компания, предоставляющая онлайн-услуги персонального подбора одежды, сократила чистый убыток в третьем квартале 2023 финансового года, а выручка оказалась лучше ожиданий экспертов, несмотря на падение на 20%.

Капитализация Yext Inc. (SPB: YEXT) взлетела на 38% после того, как американская ИТ-компания отчиталась о сокращении убытка практически до нуля в прошлом финквартале и росте выручки на 1%. Также компания улучшила годовые прогнозы.

Котировки акций Campbell Soup Co. (SPB: CPB) упали на 8,9% из-за того, что производитель продуктов питания зафиксировал 15%-ное снижение чистой прибыли в третьем финансовом квартале.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 91,74 пункта (0,27%) и составил 33665,02 пункта. Лидерами роста среди компаний, входящих в расчет индикатора, стали акции Caterpillar (SPB: CAT) Inc., подорожавшие на 3,9%, а лидером снижения - бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM), подешевевшие на 3,4%.

Standard & Poor''s 500 понизился на 16,33 пункта (0,38%) - до 4267,52 пункта.

Nasdaq Composite упал на 171,52 пункта (1,29%) и составил 13104,89 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно опускаются в ходе торгов в четверг, однако индексы Гонконгской и Шанхайской бирж растут.

Внимание рынка направлено на заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, которые состоятся на следующей неделе.

Трейдеры в целом полагают, что с 70%-ной вероятностью ФРС не будет менять базовую ставку на июньском заседании. ЕЦБ, в свою очередь, скорее всего снова повысит ключевые ставки на 25 базисных пунктов (б.п.).

Тревожность инвесторов усилили новости о том, что Банк Канады в среду неожиданно повысил ставку на 25 б.п., до максимальных с 2001 года 4,75% годовых. Днем ранее ставку внезапно увеличил ЦБ Австралии.

Тем временем Резервный банк Индии (RBI) не стал менять размер ключевой процентной ставки по итогам июньского заседания в четверг, оставив её на уровне 6,5% годовых. Решение ЦБ совпало с ожиданиями аналитиков и было вызвано замедлением инфляции в стране.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite вырос на 0,7% в ходе торгов четверг.

Гонконгский индекс Hang Seng увеличивается на 0,2%.

Капитализация девелопера Country Garden Holdings (SPB: 2007) повысилась на 6,4%, логистической компании Orient Overseas - на 5%, сервиса бронирования билетов и отелей Trip.com Group - на 4,4%.

Между тем активное снижение демонстрируют акции технологических компаний, опускающиеся вслед за американским индексом Nasdaq, накануне потерявшим 1,3%.

Акции Xiaomi (SPB: 1810) Corp. подешевели на 1,6%, Li Ning Co. - на 1,4%, BYD Co. - также на 1,4%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 1,3%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 потерял около 0,8%, несмотря на сильные статданные.

В четверг власти Японии пересмотрели оценку роста экономики страны в январе-марте в поквартальном выражении, повысив её до 0,7% с 0,4%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр показателя до 0,5%.

Относительно аналогичного периода прошлого года японский ВВП в первом квартале вырос на 2,7%, тогда как первоначально сообщалось о росте на 1,6%.

Цена акций Citizen Watch Co. падает на 7,2%, NEXON Co. - на 6,8%, Hoya Corp. - на 3,6%, Keyence Corp. - на 3%.

Тем временем бумаги Kawasaki Kisen дорожают на 3,3%, Inpex Corp. - на 0,4%, Eneos Holdings - на 0,7%, Kobe Steel - на 1%.

Капитализация фармкомпании Eisai подскочила на 7,5% на позитивных новостях о клинических испытаниях препарата от болезни Альцгеймера, разработанного компанией совместно с Biogen.

Австралийский S&P/ASX 200 понизился на 0,3%.

В четверг стало известно, что экспорт товаров и услуг из Австралии в апреле упал на 5% в годовом выражении, до минимального уровня за девять месяцев, тогда как импорт увеличился на 1,6%, до трехмесячного максимума. Дефицит внешнеторгового баланса составил 11,16 млрд австралийских долларов ($7,45 млрд).

Акции горнодобывающих и энергетических компаний дорожают, включая BHP Group (1,4%), Rio Tinto (2,1%), Fortescue Metals (1,6%), Woodside Energy (1,2%) и Santos (0,6%).

Тем временем капитализация ИТ-компаний и фирм в сфере здравоохранения снижается, в том числе Xero (-5,5%), Wisetech Global (-3,2%), Rea Group (-2,9%), Resmed Inc. (SPB: RMD) (-3%) и CSL Ltd (-1%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI потерял 0,45%.

Стоимость акций Samsung Electronics уменьшилась на 0,9%, Hyundai Motor - на 0,4%.

Капитализация Posco International подскочила на 15% на новости, что подразделение компании Posco Mobility Solution заключило контракт на поставку 2,5 млн двигателей для электромобилей Hyundai Motor в период с 2025 по 2034 год. Стоимость контракта не разглашается.

Цены на нефть опускаются в четверг в связи с сохраняющимися опасениями в отношении перспектив спроса.

Опубликованные накануне данные министерства энергетики США показали рост запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, по итогам седьмой недели подряд - на 1,7 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина в Штатах увеличились на 2,74 млн баррелей.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск в четверг составляет $76,76 за баррель, что на $0,19 (0,25%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подорожали на $0,66 (0,9%) до $76,95 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,15 (0,21%), до $72,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов поднялась на $0,79 (1,1%), до $72,53 за баррель.

В целом запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 452 тыс. баррелей, говорится в докладе Минэнерго. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 1,5 млн баррелей.

Трейдеры обратили внимание на показатель загрузки мощностей нефтеперерабатывающих предприятий США, который вырос на прошлой неделе на 2,7 процентного пункта - до 95,8%, что является максимумом с 2019 года. Эти данные были восприняты как сигнал возможного повышения спроса на бензин и дизельное топливо, учитывая начавшийся автомобильный сезон.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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