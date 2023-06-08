"Финам" повысил прогнозную цену паев Aberdeen Standard Physical Platinum Shares до $107

"Финам" повысил прогнозную стоимость паев ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Shares до $107 за штуку на горизонте года, сообщается в материале инвестиционной компании.

Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами.

"Цены на платину в текущем году ведут себя нестабильно, в зависимости от того как развивается процесс восстановления экономики Китая после завершения коронавирусных ограничений. Ускорение роста экономики Поднебесной и рост спроса в промышленности могут создать дефицит металла на рынке", - отмечает ведущий аналитик Александр Потавин.

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