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Главная / Мнения аналитиков / "Финам" повысил прогнозную цену паев Aberdeen Standard Physical Platinum Shares до $107
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08 июня 2023 года 09:12
"Финам" повысил прогнозную цену паев Aberdeen Standard Physical Platinum Shares до $107
"Финам" повысил прогнозную стоимость паев ETF Aberdeen Standard Physical Platinum Shares до $107 за штуку на горизонте года, сообщается в материале инвестиционной компании. Рекомендация "держать" для указанных бумаг была при этом сохранена экспертами. "Цены на платину в текущем году ведут себя нестабильно, в зависимости от того как развивается процесс восстановления экономики Китая после завершения коронавирусных ограничений. Ускорение роста экономики Поднебесной и рост спроса в промышленности могут создать дефицит металла на рынке", - отмечает ведущий аналитик Александр Потавин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-ПЛАТИНА-ETF-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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