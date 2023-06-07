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07 июня 2023 года 19:36

Рубль по итогам среды ускорил темпы снижения к доллару и евро в ожидании заседаний ведущих мировых центробанков

Москва. 7 июня. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов среды, при этом доллар на закрытии обновил максимум с конца апреля. Рубль упал к бивалютной корзине в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке и итогов заседаний других ведущих мировых центробанков.

Курс доллара США составил 81,98 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 75,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Это максимальное значение американской валюты с 27 апреля. Евро стоил 87,65 руб./EUR1, подорожав на 46 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 52,5 копейки - до 84,53 рубля. Курс китайского юаня подрос на 6,6 копейки - до 11,48 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль ускорил снижение в основных валютных парах по итогам среды в ожидании заседаний ведущих мировых центробанков. На этой неделе заседание по ключевой ставке проведет Банк России, на следующей - Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 9 июня. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Рост промпроизводства в РФ в мае 2023 года, согласно ожиданиям экономистов, составил 5,1% в годовом выражении, инфляция - 0,3%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в мае, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров.

В мае аналитики ожидают инфляцию на уровне 0,3%, что несколько выше показателя мая 2022 года (0,12%). Это означает ускорение годовой инфляции в мае 2023 года примерно до 2,5% с 2,31% на конец апреля.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год при этом несколько снизился и составляет 5,8% против 5,9% по опросу месяц назад. В 2024 году аналитики в среднем ожидают инфляцию на уровне 4,6% (4,8% по опросу месяц назад).

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 4,5-6,5%, прогноз Минэкономразвития - 5,3%, на 2024 годы прогнозы ЦБ и Минэкономразвития равняются таргету в 4%.

Ожидания по ключевой ставке на конец 2023 не изменились по сравнению с опросом месячной давности и равняются 7,5%, то есть предполагают сохранение текущего уровня ставки. При этом разброс ожиданий аналитиков по уровню ключевой ставки на конец 2023 года достаточно существенный - от 6,5% до 9,0%.

На конец 2024 года аналитики ожидают снижение ключевой ставки до 6,75% (по опросу месяц назад было также 6,75%).

Консенсус-прогноз по курсу доллара на конец 2023 года равняется 77,3 руб. (по опросу месяц назад - 78,1 руб.), по курсу евро - 87,2 руб. (88,3 руб.).

Двухдневное заседание ФРС состоится в середине следующей недели (13-14 июня). Сохраняющаяся устойчивость американской экономики, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, вынуждает инвесторов отказываться от прогнозов снижения базовой процентной ставки в 2023 году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры ждут, что к концу текущего года она будет составлять 5% годовых, тогда как еще месяц назад прогнозировали снижение до 4%, показывают данные Tradeweb.

Отчет по американскому рынку труда, опубликованный в минувшую пятницу, показал сохранение высоких темпов роста занятости в США при более медленном увеличении зарплат.

Число рабочих мест в Штатах в мае увеличилось на 339 тыс., максимальными темпами за последние четыре месяца, говорится в отчете министерства труда. Рост средней почасовой оплаты работникам в частном секторе замедлился до 0,3% с 0,4% в помесячном выражении и до 4,3% с 4,4% в годовом.

Сильные показатели рынка труда означают, что Федрезерв, скорее всего, пропустит подъем ставки на июньском заседании, однако рассмотрит возможность повышения ставки на следующем заседании, полагают аналитики.

ЕЦБ проведет очередное заседание 15 июня. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что все три ключевые ставки будут подняты на 25 базисных пунктов (б.п.) на этом заседании, и прогнозируют их повышение на такую же величину в июле.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард в начале июня дала понять, что регулятор продолжит подъем ставок, отметив, что ему "по-прежнему необходимо многое сделать, чтобы привести ставки к уровням, которые позволят ограничить экономическую активность в достаточной мере для сдерживания инфляции".

В мае ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 б.п. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 3,75%, ставка по депозитам - до 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - до 4%.

Статданные, опубликованные на прошлой неделе, показали замедление инфляции в еврозоне в мае до минимального уровня с февраля 2022 года. Согласно предварительным данным Статистического управления Евросоюза, потребительские цены в регионе в прошлом месяце увеличились на 6,1% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 7% в апреле. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали ее ослабление до 6,3%.

Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлился до 5,3% в годовом выражении с 5,6% в апреле.

Котировки нефти ускорили рост вечером в среду, положительно реагируя на данные о сокращении запасов в США по итогам минувшей недели.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $77,54 баррель, что на 1,68% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,94%, до $73,11 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 452 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты ожидали роста показателя на 1,5 млн баррелей.

Товарные запасы бензина увеличились на 2,74 млн баррелей, дистиллятов - на 5,07 млн баррелей. Аналитики ожидали роста на 1 млн и 1,18 млн баррелей соответственно.

Поддержку котировкам также оказали данные о росте импорта нефти в Китай в мае на 17% в помесячном исчислении и на 12% - в годовом, до 51,44 млн тонн, или около 12,16 млн баррелей в сутки.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду подешевела как к доллару, так и к евро, причем доллар вырос почти до 82 рублей впервые с конца апреля. "В пятницу станут известны итоги июньского заседания Банка России. Несмотря на то, что представители ЦБ в своих недавних выступлениях снова заявляли, что регулятор намерен рассмотреть целесообразность повышения ставки, текущая ситуация с инфляцией и инфляционными ожиданиями в целом говорит о том, что ЦБ, вероятно, будет действовать в соответствии с текущим рыночным консенсусом и снова сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%. Сегодня стало известно, что Банк Канады неожиданно для рынка повысил процентную ставку на 25 б.п., доведя ее до 4,75%, после того, как годовая инфляция по итогам апреля выросла до 4,4%. В следующую среду решение по ставке опубликует ФРС. Текущая динамика фьючерсов предполагает, что с вероятностью более 60% американский регулятор в июне все же возьмет паузу и сохранит ставку в диапазоне 5-5,25%", - говорит Беспалов.

"Рубль предпринял несколько попыток укрепления, хотя внешний фон был негативным. В начале основной сессии российская валюта стала постепенно сдавать позиции, но данное движение пока является неустойчивым. В то же время нефтяные котировки перешли к активному росту, однако на краткосрочном горизонте это вряд ли будет способствовать подорожанию рубля, даже если восходящее движение нефти усилится. Российский валютный рынок по-прежнему отыгрывает динамику нефтяных цен с временным лагом, так как у нас недостаточно инвесторов и спекулянтов, которые бы закладывали в текущие котировки рубля рыночные или новостные сигналы и ожидания", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Российская валюта сегодня чуть снижается по отношению к доллару США. Однако торговый диапазон 79,5 - 81,5 руб./$1 все еще актуален. Российская валюта стабилизировалась вблизи апрельских максимумов. Во многом ее дальнейшая динамика будет зависеть от цен на нефть, которые находятся недалеко от минимумов текущего года, а также от динамики американской валюты. О дальнейшем движении доллара более предметно можно будет судить после заседания ФРС США, которое состоится 14 июня. На нем регулятор может дать намек в отношении перспектив изменения базовой процентной ставки: будет ли он ее удерживать в текущем диапазоне 5 - 5,25% или же продолжит цикл повышения. В случае дальнейшего ужесточения монетарной политики стоит ожидать продолжения роста доллара США, в том числе по отношению к рублю", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

"С точки зрения фундаментальных факторов сейчас причин для укрепления рубля нет. Остается дефицит бюджета на фоне сокращения валютной выручки и возможного роста инфляционных ожиданий, что может привести к повышению ключевой ставки. Но Минфин РФ с 7 июня по 6 июля планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 74,6 млрд рублей. Ежедневный объем продажи валюты составит в эквиваленте 3,6 млрд рублей. По сравнению с прошлым периодом ежедневный объем продаж в июне вырастет в 1,8 раза, а общий объем продаж увеличится на 85%, что может локально поддержать рубль", - полагает аналитик КАЦ "Финам" Максим Пухов.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 8 июня на 20,79 копейки, до 81,4581 руб./$1, и увеличил курс евро на 21,32 копейки, до 87,1651 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 23,61 копейки по отношению ко вторнику и составил 81,505 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК подрос на 24,24 копейки и составил 81,5312 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 037,783 млн, из которых $353,124 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $684,659 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 21,37 копейки, до 87,151 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 27,92 копейки, до 87,245 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR526,432 млн, из которых EUR99,333 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR427,099 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок выросли на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,51% и 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне вторника - 7,87% годовых, в свою очередь, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 2 б.п. - до 8,31% и 8,47% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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