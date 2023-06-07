Котировки евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен UST

Москва. 7 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 35 базисных пунктов - до 63,55% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов и составила 9,9% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 68,94% от номинала (доходность - 8,85% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 9 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел всего на 2 базисных пункта - до 43,33% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,93% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 9 базисных пунктов - до 45,57% от номинала (их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 34,35% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 4 базисных пункта - до 46,22% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт и составила 26,77% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 25 базисных пунктов, подешевев до 42,01% от номинала (их доходность выросла на 15 базисных пунктов, составив 22,37% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 1 базисный пункт - до 88,83% от номинала (его доходность выросла на 50 базисных пунктов и составила 46,67% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день всего на 1,5 базисного пункта, составив 65,915% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 7 июня была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в среду умеренное снижение второй день подряд.

Министерство финансов США после урегулирования вопроса относительно лимита государственных заимствований будет пополнять свой запас денежных средств за счет активного выпуска госбумаг, что окажет негативное давление на банки, полагают аналитики. По оценкам JPMorgan, до конца 2023 года Вашингтону потребуется привлечь $1,1 трлн за счет эмиссии краткосрочных бумаг, а в течение следующих четырех месяцев нетто-объем размещения составит $850 млрд.

Объем денежных средств у Минфина на прошлой неделе упал до самого низкого уровня с 2017 года. Значительные масштабы эмиссии бондов вызовут рост доходностей гособлигаций, что будет способствовать оттоку средств с банковских депозитов, пишет Financial Times. Доходность госбумаг уже начала расти в ожидании увеличения предложения. Это усиливает давление на депозиты, объем которых и так уже сократился в этом году, поскольку повышение процентных ставок и банкротства региональных банков подтолкнули вкладчиков к поиску альтернатив с более высокой доходностью.

"У нас серьезный дефицит бюджета. И еще у нас ужесточение денежно-кредитной политики. Если вдобавок будет поток выпуска госбумаг, у нас, вероятно, будет турбулентность на рынке гособязательств в ближайшие месяцы", - считает главный экономист Apollo Global Management Торстен Слок.

При этом дефицит внешнеторгового баланса США в апреле увеличился на 23% относительно предыдущего месяца - до $74,6 млрд, что является максимумом за шесть месяцев, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в марте отрицательное сальдо торгового баланса составило $60,6 млрд, а не $64,2 млрд, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали увеличения дефицита до $75,2 млрд с объявленного прежде мартовского уровня, по данным Trading Economics.

Внимание трейдеров постепенно переключается на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое состоится на следующей неделе. Согласно данным FedWatch от CME Group, шансы на то, что ФРС не будет менять базовую ставку на заседании 13-14 июня, оцениваются рынком в 73,6%.