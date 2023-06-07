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07 июня 2023 года 18:33
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CGN Power
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CGN Power на Гонконгской бирже с прогнозной стоимостью 2,45 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 28,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Запуск шестого энергоблока АЭС Hongyanhe и завершение ремонта на АЭС Taishan позволили CGN Power показать уверенный рост операционных результатов по итогам I квартала, который укрепляет наше позитивное видение кейса, - отмечает аналитик Александр Ковалев. - Мы ожидаем стабильного выполнения плана "один новый энергоблок в год" в ближайшую пятилетку от CGN на фоне поддержки Пекина, что поспособствует увеличению доли компании на рынке. Между тем чистый денежный поток, согласно нашим оценкам, останется глубоко на положительной территории, несмотря на высокую капитальную нагрузку, благодаря возможности дешевого долгового фондирования". CGN Power - электроэнергетическая компания, управляющая группой атомных электростанций Китая. Холдинг преимущественно занимается строительством и эксплуатацией АЭС, оптовым сбытом электроэнергии сетевым компаниям и НИОКР в области атомной энергетики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-CGN/POWER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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