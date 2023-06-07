"БКС МИ" повысил целевую цену акций Booking до $3080

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Booking Holdings Inc. с $3000 до $3080 за штуку, что подразумевает потенциальную доходность 14% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем онлайн-туркомпании, в особенности Booking Holdings, учитывая фокус на Европу, где компания генерирует большую часть валовой прибыли. Мы повышаем оценку EPS на 2023 год до $146 со $144 и сохраняем прогноз на 2024 год на уровне $171. Акции компании торгуются по P/E 2023е на уровне 18,5х, что ниже среднего по другим компаниям онлайн-бронирования. Вместе с тем мы считаем, что бумага заслуживает более высоких мультипликаторов, учитывая перспективы сильного роста прибыли", - пишут аналитики "БКС МИ".

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