"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton с целью $35

"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton Co. с целевой ценой $35 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,07%, стоп-приказ: $28, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания объявила о запуске национального хранилища данных (NDR) Diskos 2.0 для Норвежского нефтяного директората, отмечают аналитики. Целью NDR является хранение важных данных разведки и добычи нефти. Diskos 2.0 позиционируется как первая в нефтегазовой отрасли полностью облачная реализация NDR.

"С технической точки зрения нисходящая тенденция подошла к концу после пробоя линии сопротивления. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $28 риск на портфель составит 0,83%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,17", - указывают эксперты "Финама".

Halliburton - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь Schlumberger и Baker Hughes. Деятельность компании охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти: от бурения до ввода скважины в эксплуатацию.

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