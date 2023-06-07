"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции CVS Health с целью $79

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции CVS Health Corp. с целью $79 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: $70,6, потенциальная доходность 13%, сообщается на портале БКС Экспресс.

Эксперт Альбер Короев указывает на ряд позитивных для инвестидеи факторов:

- Акции компании торгуются с низкими мультипликаторами в секторе. Консенсус-прогноз инвестдомов предполагает рост порядка 40% на горизонте года. Большинство рекомендаций - "покупать".

- Цена значительно скорректировалась от максимумов 2022 года и опустилась в район многолетнего растущего тренда. При этом она находится существенно ниже 200-дневной скользящей средней, и при обозначенных целях пройдет лишь половину пути к динамическому сопротивлению.

- Акции закрыли прошлую неделю уверенным ростом, чего не наблюдалось с начала апреля, и что говорит об оживлении интереса к бумаге.

- Выручка компании продолжает расти. В последнем квартале она оказалась выше прогнозов аналитиков, хотя разочаровало снижение прогноза по прибыли, которое уже в цене.

- Дивидендная доходность акции составляет 3,4%, что выше средней дивдоходности по S&P 500 на уровне 1,5%. Кроме того, компания проводит обратный выкуп акций.

Рисками, на взгляд эксперта, являются резкая смена движения общего рынка с роста на снижение и ожидаемые слабые фактические результаты компании за II квартал.

CVS Health - американская инновационная фармацевтическая компания.

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