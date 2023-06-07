Рубль днем немного дешевеет к доллару и евро в ожидании заседания Банка России по ставке

Москва. 7 июня. Доллар США и евро немного повышаются на Московской бирже в среду днем, рубль слегка слабеет к бивалютной корзине в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке.

Курс доллара США составил 81,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,35 руб./EUR1, подорожав на 15,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,45 копейки - до 84,1 рубля. Курс китайского юаня подрос на 1,3 копейки - до 11,43 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов в ожидании заседаний ведущих мировых центробанков. На этой неделе заседание по ключевой ставке проведет Банк России, на следующей - Федеральная резервная система (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ).

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 9 июня. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 26-30 мая), не изменили ожидания по траектории ключевой ставки на всем прогнозном горизонте (7,5% годовых, 7,0% годовых и 6,0% годовых в среднем в 2023-2025 годах соответственно). Медианная оценка нейтральной ключевой ставки также не изменилась - 6,0% годовых.

Аналитики по-прежнему ожидают плавного ослабления рубля. Прогноз аналитиков на 2023 год - 76,9 рубля за доллар (в среднем за год), на 2024 год - 77,9 рубля за доллар, на 2025 год - 79,5 рубля за доллар.

Согласно ожиданиям, в 2023 году нефть марки Urals будет стоить $56 за баррель в среднем за год ($60 в апрельском опросе), в 2024 году цена вырастет до $60 за баррель ($64) и останется на уровне $60 в 2025 году ($62).

Двухдневное заседание ФРС состоится в середине следующей недели (13-14 июня). Сохраняющаяся устойчивость американской экономики, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, вынуждает инвесторов отказываться от прогнозов снижения базовой процентной ставки в 2023 году.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, трейдеры ждут, что к концу текущего года она будет составлять 5% годовых, тогда как еще месяц назад прогнозировали снижение до 4%, показывают данные Tradeweb.

Отчет по американскому рынку труда, опубликованный в минувшую пятницу, показал сохранение высоких темпов роста занятости в США при более медленном увеличении зарплат.

Число рабочих мест в Штатах в мае увеличилось на 339 тыс., максимальными темпами за последние четыре месяца, говорится в отчете министерства труда. Рост средней почасовой оплаты работникам в частном секторе замедлился до 0,3% с 0,4% в помесячном выражении и до 4,3% с 4,4% в годовом.

Сильные показатели рынка труда означают, что Федрезерв, скорее всего, пропустит подъем ставки на июньском заседании, однако рассмотрит возможность повышения ставки на следующем заседании, полагают аналитики.

ЕЦБ проведет очередное заседание 15 июня. Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидают, что все три ключевые ставки будут подняты на 25 базисных пунктов (б.п.) на этом заседании, и прогнозируют их повышение на такую же величину в июле.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард в начале июня дала понять, что регулятор продолжит подъем ставок, отметив, что ему "по-прежнему необходимо многое сделать, чтобы привести ставки к уровням, которые позволят ограничить экономическую активность в достаточной мере для сдерживания инфляции".

В мае ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 б.п. Базовая процентная ставка по кредитам была увеличена до 3,75%, ставка по депозитам - до 3,25%, ставка по маржинальным кредитам - до 4%.

Статданные, опубликованные на прошлой неделе, показали замедление инфляции в еврозоне в мае до минимального уровня с февраля 2022 года. Согласно предварительным данным Статистического управления Евросоюза, потребительские цены в регионе в прошлом месяце увеличились на 6,1% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 7% в апреле. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали ее ослабление до 6,3%.

Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлился до 5,3% в годовом выражении с 5,6% в апреле.

Цены на нефть перешли к росту днем в среду на фоне ослабления американского доллара, что повышает ее привлекательность для держателей других валют.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $76,98 баррель, что на 0,89% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,02%, до $72,47 за баррель.

Кроме того, рынок ожидает публикации в среду, в 17:30 МСК, еженедельного доклада Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), нефтяные запасы за неделю, завершившуюся 2 июня, сократились в Штатах примерно на 1,7 млн баррелей.

"Российская валюта сегодня чуть снижается по отношению к доллару США. Однако торговый диапазон 79,5 - 81,5 руб./$1 все еще актуален. Российская валюта стабилизировалась вблизи апрельских максимумов. Во многом ее дальнейшая динамика будет зависеть от цен на нефть, которые находятся недалеко от минимумов текущего года, а также от динамики американской валюты. О дальнейшем движении доллара более предметно можно будет судить после заседания ФРС США, которое состоится 14 июня. На нем регулятор может дать намек в отношении перспектив изменения базовой процентной ставки: будет ли он ее удерживать в текущем диапазоне 5 - 5,25% или же продолжит цикл повышение. В случае дальнейшего ужесточения монетарной политики стоит ожидать продолжения роста доллара США, в том числе по отношению к рублю", - отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

"С точки зрения фундаментальных факторов сейчас причин для укрепления рубля нет. Остается дефицит бюджета на фоне сокращения валютной выручки и возможного роста инфляционных ожиданий, что может привести к повышению ключевой ставки. Но Минфин РФ с 7 июня по 6 июля планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 74,6 млрд рублей. Ежедневный объем продажи валюты составит в эквиваленте 3,6 млрд рублей. По сравнению с прошлым периодом ежедневный объем продаж в июне вырастет в 1,8 раза, а общий объем продаж увеличится на 85%, что может локально поддержать рубль", - полагает аналитик КАЦ "Финам" Максим Пухов.

"В текущий момент в основных валютных парах не наблюдается поводов для серьезного направленного движения. Стабильная ситуация в ценах на нефть удерживает продавцов в рубле. При этом пониженная активность экспортеров не дает инвесторам повода ожидать укрепления национальной валюты. В сложившихся обстоятельствах ожидаем, что пара "доллар-рубль" в рамках сегодняшних торгов удержит позиции в диапазоне 81 - 82 руб./$1", - говорит главный аналитик "Банки.ру" Богдан Зварич.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного повысились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно опустились относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок выросли на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,51% и 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на уровне вторника - 7,87% годовых, в свою очередь, ставки на сроки 3 и 6 месяцев опустились на 2 б.п. - до 8,31% и 8,47% годовых.