"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Merck до $125

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Merck & Co. cо $115 до $125 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

"Merck продолжает получать разрешения регуляторов на дополнительные показания к применению своих препаратов, среди прочих получено новое разрешение на Keytruda в сочетании с Padcev в терапии переходно-клеточной карциномы и полное разрешение на Keytruda в лечении солидных опухолей MSI-H/dMMR. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало разрешение на Lynparza в сочетании с абиратероном и преднизоном или преднизолоном для лечения пациентов с метастатическим кастрационно-резистентным раком предстательной железы (mCRPC)", - отмечают аналитики.

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