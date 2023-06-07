"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций MongoDB до $435

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций разработчика системы управления базами данных MongoDB Inc. с $300 до $435 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

"Акции эмитента серьезно пострадали от распродажи в техсекторе и отдельных компаний 2022 года, но восстановились в 2023 году. Менеджмент ждет сильный рост рентабельности в 2024 году, но прогноз выручки осторожный из-за ситуации в экономике и непростой базы сравнения. MongoDB, на наш взгляд, может сделать прорыв в сегменте ПО для крупных компаний, а также нарастить долю рынка по мере миграции критичной нагрузки корпораций в облако. В условиях неопределенности в экономике и роста процентных ставок рынок больше не жалует некрупные технологические компании, а долгосрочные фундаментальные перспективы MongoDB остаются высокими даже на текущей стадии замедления роста", - пишут аналитики в материале.

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