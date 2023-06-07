Акции ВТБ малопривлекательны для покупок в настоящее время - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ВТБ малопривлекательны для вложений в настоящее время, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Один из крупнейших банков России - ВТБ - представил финансовые результаты за январь-апрель 2023 года по МСФО. Эмитент показал довольно сильные результаты на фоне роста бизнеса. Ранее председатель правления ВТБ прогнозировал чистую прибыль по итогам года в диапазоне от 327 до 400 млрд рублей. Исходя из ежемесячной и квартальной динамики прибыли, можно предположить, что банк сможет приблизиться к верхней границе этого диапазона. Однако, скорее всего, дивиденды в ближайшее время эмитент выплачивать не станет, так как будет восстанавливать капитал за счет двух недавних допэмиссий. А учитывая, что количество бумаг компании кратно увеличилось, на наш взгляд, в данный момент акции ВТБ малопривлекательны для инвестиций", - указывают эксперты в комментарии.

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