.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром пытается подрасти к 2700п по индексу МосБиржи во главе с расписками Ozon
.
ГЛАВНОЕ
В апреле промпроизводство в РФ выросло на 5,2%
Рост промпроизводства в РФ в апреле ускорился до 5,2%, после 1,2% в марте, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших подъем на 3,1%. В январе-апреле промпроизводство увеличилось на 0,6%
 
Дефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,4 трлн руб.
Федеральный бюджет РФ в январе-мае, по предварительным данным Минфина, был исполнен с дефицитом 3,411 трлн рублей. За последний месяц этот показатель практически не изменился - в январе-апреле министерство оценивало дефицит в 3,424 трлн рублей. В...
 
Продажи легковых автомобилей в РФ в мае выросли в 2,1 раза - АЕБ
Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в мае 2023 года увеличились на 112,1%, или в 2,1 раза, - до 51,466 тыс. шт. по сравнению с 24,268 тыс. в мае прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса. Такой рост зафиксирован...
 
Квоту на "российской полке" получат белорусские бренды
Квоту на "российской полке", помимо отечественных товаров, получат белорусские бренды, локализованные в РФ. Об этом говорится в новом варианте законопроекта депутата Татьяны Буцкой, работу над которым курирует Минпромторг. Новый документ...
 
07 июня 2023 года 11:45

Рынок акций РФ утром пытается подрасти к 2700п по индексу МосБиржи во главе с расписками Ozon

Москва. 7 июня. Рынок акций РФ после негативного открытия возобновил попытки роста на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, индекс МосБиржи продвинулся в район 2700 пунктов во главе с расписками Ozon, во "втором эшелоне" раллируют "префы" банка "Санкт-Петербург" и ПАО "Лензолото".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2694,43 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1042,76 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,2%.

Доллар стоит 81,36 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+5,2%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,2% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду можно ожидать нейтральных торгов, поскольку попытки рынка подрасти будут разбиваться о скалы эмоциональных распродаж. "Перекупленность индекса МосБиржи, который находится около годовых максимумов, вкупе с повышенной чувствительностью настроений инвесторов к геополитическим событиям, делают свое дело", - полагает аналитик.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон в среду сложно назвать оптимистичным: статистика из КНР показала неожиданное падение экспорта в мае, импорт КНР также снизился, но меньше прогнозов. СМИ в Китае пишут о вероятных стимулах для сектора недвижимости после изучения ситуации на региональных уровнях. Нефть дешевеет после роста запасов нефтепродуктов в США и статистики Минэнерго, показавшей снижение потребления дизельного топлива.

На этом фоне российский рынок может не справиться с внешним давлением и вновь провести торги в "минусе". Рубль в утренние часы слабеет против доллара и юаня, но укрепляется против евро, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в среду можно назвать умеренно негативным: цены на нефть остаются под нисходящим давлением, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.

В США рынок акций остается в районе локальных пиков в ожидании паузы в повышении процентных ставок ФРС на заседании на следующей неделе. Приостановка ужесточения денежно-кредитной политики стала бы позитивным фактором для оценки компаний сектора IT, считает Кожухова.

Фьючерсам на нефть Brent и WTI пока не удается прорваться выше сопротивлений $79 и $75 за баррель соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне неоднозначных перспектив развития мировой экономики. Минэнерго США при этом повысило прогноз цены Brent на текущий год до $79,54 за баррель и ожидает роста мировой добычи нефти на 1,5 млн б/c, несмотря на объявленные снижения производства ОПЕК+, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал".

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", выкуп просадки индекса МосБиржи накануне дает инвесторам надежду на продолжение роста рынка в ближайшей перспективе. Важным фактором, влияющим на рынок, остаются геополитические риски, которые не поддаются прогнозированию. Но при их отсутствии российский рынок может спокойно продолжить рост и в среднесрочной перспективе достичь отметки 2900 пунктов по индексу МосБиржи. Американский рынок останется волатильным в преддверии заседания ФРС и решения регулятора по ключевой ставке, отмечают эксперты.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи может вырасти и протестировать отметку 2700 пунктов. Из значимых событий интерес представляет заседание СД "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ), где будет решаться вопрос по выплате дивидендов. "Допускаем, что здесь инвесторов может ожидать приятный сюрприз. Кроме этого, вчерашняя новость о том, что было предложено закупать для каршеринга только отечественные автомобили, должна дополнительно поддержать котировки", - полагает аналитик.

Акционеры ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) не смогли принять решения по выплате дивидендов из-за отсутствия кворума на годовом собрании. Сразу после этого СД рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Бумаги ПАО "Полюс" на этом фоне в ближайшие дни могут подешеветь. Что касается бумаг "ФСК-Россети" (MOEX: FEES), то стало известно, что правительство РФ может разрешить компании не выплачивать дивиденды до 2026 года включительно для финансирования инвестиционной программы, отмечает Головинов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рынок акций РФ продолжает демонстрировать силу. Тем не менее, он считает, что негативные новости, в том числе и геополитического характера, по-прежнему будут заставлять инвесторов фиксировать спекулятивную прибыль и закрывать маржинальные "лонги".

Акции Сбербанка (240,55 руб.) накануне падали ниже поддержки 240 руб., но закрепиться под ней не смогли. Если в среду бумага отскочит вверх хотя бы на пару рублей, то техническая картина по ней резко улучшится. Вполне может зародиться новый восходящий тренд с целью роста к следующему сопротивлению 260 руб. Фундаментально в этом движении акциям банка может помочь отчетность за май, если, конечно, она будет сильной, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций подросли на 0,03-0,4% во главе с Nasdaq в отсутствие статистики и корпоративных отчетов. В ближайшие дни также не будет выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые традиционно прекращают давать комментарии незадолго до предстоящих заседаний.

На рынках Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций за исключением Японии и Австралии (японский Nikkei 225 упал на 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,01%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,1-0,4%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,1%).

ВВП Австралии в I квартале вырос на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали подъема на 0,3%. Оценка роста экономики в IV квартале 2022 года была улучшена до 0,6% с ранее объявленных 0,5%. Таким образом, австралийский ВВП рос шесть кварталов подряд, однако темпы повышения в январе-марте были самыми незначительными за данный период.

Объем экспорта Китая в мае сократился на 7,5% в годовом выражении и составил $283,5 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления. Это первое снижение показателя за последние три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение всего на 0,4%, согласно данным Trading Economics.

Импорт КНР в прошлом месяце снизился на 4,5% - до $217,69 млрд. При этом показатель опустился по итогам третьего месяца подряд. Эксперты ожидали более резкого падения импорта - на 8%.

Объем промпроизводства в ФРГ в апреле вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение на 0,6%.

На нефтяном рынке утром в среду цены остаются под давлением продаж на фоне ожиданий рекордной добычи в США в этом и следующем году.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $75,63 за баррель (-0,9% и -0,6% накануне), июльская цена WTI - $71,14 за баррель (-0,8% и -0,6% во вторник).

Минэнерго США повысило ожидания по добыче нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,53 млн б/с до 12,61 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе ведомства. Прогнозный показатель на 720 тыс. б/с превышает результат 2022 года - 11,89 млн б/с. Кроме того, он на 310 тыс. б/с лучше последнего среднегодового рекорда добычи сырой нефти в США, установленного в 2019 году - 12,3 млн б/с. Ведомство также повысило прогноз добычи в 2024 году - на 80 тыс. б/с, до 12,77 млн б/с.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду, в 17:30 МСК, опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), нефтяные запасы за неделю, завершившуюся 2 июня, сократились примерно на 1,7 млн баррелей. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает увеличение на 1,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+24%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+8,6%), "префы" ПАО "Лензолото" (+6,6%, до 3075 рублей), бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,6%).

Накануне вечером стало известно, что совет директоров ПАО "Лензолото" (+6,6% "префы", до 3075 рублей) рекомендовал акционерам по итогам 2022 года выплатить дивиденды в размере 131 рубль на привилегированную акцию на общую сумму 45,5 млн рублей. Как сообщила компания, дивиденды на обыкновенные акции рекомендовано не выплачивать.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается установить 13 июля. Годовое собрание акционеров назначено на 30 июня. За 9 месяцев 2022 года "Лензолото" выплатило из нераспределенной прибыли прошлых лет 3508 рублей на обыкновенную акцию на общую сумму около 4 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству "предусмотреть отказ" от выплаты дивидендов ПАО "Россети" ("ФСК-Россети") (+0,1%) по итогам 2022-2026 годов, говорится в перечне соответствующих поручений, опубликованных на сайте Кремля. Такая мера нужна для "обеспечения финансирования инвестиционной программы этого акционерного общества".

Подешевели бумаги МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-3%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-2,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-1,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-1,2%).

Совет директоров ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (-0,3%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год на фоне убытков, сообщается в материалах компании к годовому собранию акционеров.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,02 млрд рублей (из них 2,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 975,78 млн рублей на бумаги ВТБ и 845,1 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
07 июня 2023 года 19:36
Рубль по итогам среды ускорил темпы снижения к доллару и евро в ожидании заседаний ведущих мировых центробанков
Москва. 7 июня. Доллар США и евро выросли на Московской бирже по итогам торгов среды, при этом доллар на закрытии обновил максимум с конца апреля. Рубль упал к бивалютной корзине в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке и итогов заседаний других ведущих мировых центробанков.    читать дальше
.
07 июня 2023 года 19:29
Рынок акций РФ подрос по индексу Мосбиржи на фоне роста нефти и ослабления рубля, лидировал Ozon
Москва. 7 июня. Рынок акций РФ в среду скорректировался вверх на фоне подросшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, сдерживающим фактором для покупателей оставалась геополитическая напряженность. Индекс Мосбиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 2700 пунктов во главе с расписками Ozon (+6,8%), обновившими максимум с января 2022 года; во "втором эшелоне" раллировали "префы" банка "Санкт-Петербург" (+40%).    читать дальше
.
07 июня 2023 года 19:14
Котировки евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение цен UST
Москва. 7 июня. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на продолжившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.    читать дальше
.
07 июня 2023 года 19:00
"БКС МИ" закрыл торговую идею в рамках pair trade: лонг в United Airlines против Carnival
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях United Airlines Holdings против "шорта" в Carnival Corp., открытую 14 апреля 2023 года, с ожидаемым спредом между этими бумагами 14%, сообщается в материале аналитиков. "С момента...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 18:33
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CGN Power
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций CGN Power на Гонконгской бирже с прогнозной стоимостью 2,45 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 28,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Запуск...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 18:07
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Booking до $3080
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Booking Holdings Inc. с $3000 до $3080 за штуку, что подразумевает потенциальную доходность 14% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Мы позитивно оцениваем онлайн-туркомпании, в особенности Booking Holdings, учитывая...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 17:45
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 5690 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целевой ценой 5690 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,18%, стоп-приказ: 4800 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. По мнению аналитиков,...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 17:20
Потенциал роста котировок бумаг Globaltrans составляет около 10% - SberCIB
Расписки (GDR) Globaltrans являются хорошей ставкой на рост на рынке железнодорожных перевозок в 2023 году - потенциал их роста составляет около 10%, считают аналитики SberCIB Investment Research. По их оценкам, грузооборот в сети РЖД в 2023 году увеличится на 3% на фоне роста промышленного...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 17:11
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton с целью $35
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги Halliburton Co. с целевой ценой $35 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12,07%, стоп-приказ: $28, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания объявила о запуске...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 16:48
Альфа-банк подтверждает позитивную оценку акций Полюса
Альфа-банк подтверждает позитивную оценку акций "Полюса" и сохраняет рекомендацию "покупать" с целевой ценой 9921 руб. за штуку, отмечается в обзоре банка. "Совет директоров компании пересмотрел ранее выданную рекомендацию по дивидендам для вновь созываемого ГОСА и теперь рекомендует не...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 16:26
ЦБР сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% на ближайшем заседании - Совкомбанк
Банк России сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,5% годовых на заседании 9 июня, а на следующем заседании может ее повысить до 7,75%, полагает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. "Полагаем, что на июньском заседании управляющие ЦБ также будут рассматривать возможность повышения...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 16:02
"Финам" сохраняет рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций ВТБ на уровне "покупать" с целевой ценой 0, 029 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 28,4% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "ВТБ, второй по величине активов российский банк, обнародовал...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 15:39
"БКС МИ" открыл торговую идею: покупать акции CVS Health с целью $79
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл торговую идею "покупать акции CVS Health Corp. с целью $79 за штуку" с горизонтом инвестирования 3 месяца. Цена входа: $70,6, потенциальная доходность 13%, сообщается на портале БКС Экспресс. Эксперт Альбер Короев указывает на ряд позитивных для инвестидеи...    читать дальше
.
07 июня 2023 года 15:32
Рубль днем немного дешевеет к доллару и евро в ожидании заседания Банка России по ставке
Москва. 7 июня. Доллар США и евро немного повышаются на Московской бирже в среду днем, рубль слегка слабеет к бивалютной корзине в ожидании заседания Банка России по ключевой ставке.    читать дальше
.
07 июня 2023 года 15:14
S&P 500 лишился статуса индекса широкого рынка - Freedom Finance Global
S&P 500 по сути лишился своего статуса индекса широкого рынка, так как отражает динамику динамику горстки компаний-лидеров, в которых работают деньги большинства инвесторов, полагает аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева. "Индекс S&P500 поднялся почти на 20% от октябрьских минимумов 2022...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.