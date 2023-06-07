Рынок акций РФ утром пытается подрасти к 2700п по индексу МосБиржи во главе с расписками Ozon

Москва. 7 июня. Рынок акций РФ после негативного открытия возобновил попытки роста на фоне смешанных сигналов с внешних площадок и несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, индекс МосБиржи продвинулся в район 2700 пунктов во главе с расписками Ozon, во "втором эшелоне" раллируют "префы" банка "Санкт-Петербург" и ПАО "Лензолото".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2694,43 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1042,76 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 5,2%.

Доллар стоит 81,36 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали расписки OZON (MOEX: OZON) (+5,2%), акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5% и +0,2% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%).

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду можно ожидать нейтральных торгов, поскольку попытки рынка подрасти будут разбиваться о скалы эмоциональных распродаж. "Перекупленность индекса МосБиржи, который находится около годовых максимумов, вкупе с повышенной чувствительностью настроений инвесторов к геополитическим событиям, делают свое дело", - полагает аналитик.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон в среду сложно назвать оптимистичным: статистика из КНР показала неожиданное падение экспорта в мае, импорт КНР также снизился, но меньше прогнозов. СМИ в Китае пишут о вероятных стимулах для сектора недвижимости после изучения ситуации на региональных уровнях. Нефть дешевеет после роста запасов нефтепродуктов в США и статистики Минэнерго, показавшей снижение потребления дизельного топлива.

На этом фоне российский рынок может не справиться с внешним давлением и вновь провести торги в "минусе". Рубль в утренние часы слабеет против доллара и юаня, но укрепляется против евро, отмечает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром в среду можно назвать умеренно негативным: цены на нефть остаются под нисходящим давлением, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.

В США рынок акций остается в районе локальных пиков в ожидании паузы в повышении процентных ставок ФРС на заседании на следующей неделе. Приостановка ужесточения денежно-кредитной политики стала бы позитивным фактором для оценки компаний сектора IT, считает Кожухова.

Фьючерсам на нефть Brent и WTI пока не удается прорваться выше сопротивлений $79 и $75 за баррель соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков) на фоне неоднозначных перспектив развития мировой экономики. Минэнерго США при этом повысило прогноз цены Brent на текущий год до $79,54 за баррель и ожидает роста мировой добычи нефти на 1,5 млн б/c, несмотря на объявленные снижения производства ОПЕК+, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал".

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", выкуп просадки индекса МосБиржи накануне дает инвесторам надежду на продолжение роста рынка в ближайшей перспективе. Важным фактором, влияющим на рынок, остаются геополитические риски, которые не поддаются прогнозированию. Но при их отсутствии российский рынок может спокойно продолжить рост и в среднесрочной перспективе достичь отметки 2900 пунктов по индексу МосБиржи. Американский рынок останется волатильным в преддверии заседания ФРС и решения регулятора по ключевой ставке, отмечают эксперты.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, в среду индекс МосБиржи может вырасти и протестировать отметку 2700 пунктов. Из значимых событий интерес представляет заседание СД "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ), где будет решаться вопрос по выплате дивидендов. "Допускаем, что здесь инвесторов может ожидать приятный сюрприз. Кроме этого, вчерашняя новость о том, что было предложено закупать для каршеринга только отечественные автомобили, должна дополнительно поддержать котировки", - полагает аналитик.

Акционеры ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) не смогли принять решения по выплате дивидендов из-за отсутствия кворума на годовом собрании. Сразу после этого СД рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Бумаги ПАО "Полюс" на этом фоне в ближайшие дни могут подешеветь. Что касается бумаг "ФСК-Россети" (MOEX: FEES), то стало известно, что правительство РФ может разрешить компании не выплачивать дивиденды до 2026 года включительно для финансирования инвестиционной программы, отмечает Головинов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что рынок акций РФ продолжает демонстрировать силу. Тем не менее, он считает, что негативные новости, в том числе и геополитического характера, по-прежнему будут заставлять инвесторов фиксировать спекулятивную прибыль и закрывать маржинальные "лонги".

Акции Сбербанка (240,55 руб.) накануне падали ниже поддержки 240 руб., но закрепиться под ней не смогли. Если в среду бумага отскочит вверх хотя бы на пару рублей, то техническая картина по ней резко улучшится. Вполне может зародиться новый восходящий тренд с целью роста к следующему сопротивлению 260 руб. Фундаментально в этом движении акциям банка может помочь отчетность за май, если, конечно, она будет сильной, считает Антонов.

В США во вторник индексы акций подросли на 0,03-0,4% во главе с Nasdaq в отсутствие статистики и корпоративных отчетов. В ближайшие дни также не будет выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые традиционно прекращают давать комментарии незадолго до предстоящих заседаний.

На рынках Азии в среду преобладает позитивная динамика индексов акций за исключением Японии и Австралии (японский Nikkei 225 упал на 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,01%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,8%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,1-0,4%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,1%).

ВВП Австралии в I квартале вырос на 0,2% относительно предыдущих трех месяцев. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали подъема на 0,3%. Оценка роста экономики в IV квартале 2022 года была улучшена до 0,6% с ранее объявленных 0,5%. Таким образом, австралийский ВВП рос шесть кварталов подряд, однако темпы повышения в январе-марте были самыми незначительными за данный период.

Объем экспорта Китая в мае сократился на 7,5% в годовом выражении и составил $283,5 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления. Это первое снижение показателя за последние три месяца. Аналитики в среднем прогнозировали уменьшение всего на 0,4%, согласно данным Trading Economics.

Импорт КНР в прошлом месяце снизился на 4,5% - до $217,69 млрд. При этом показатель опустился по итогам третьего месяца подряд. Эксперты ожидали более резкого падения импорта - на 8%.

Объем промпроизводства в ФРГ в апреле вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis). Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал повышение на 0,6%.

На нефтяном рынке утром в среду цены остаются под давлением продаж на фоне ожиданий рекордной добычи в США в этом и следующем году.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $75,63 за баррель (-0,9% и -0,6% накануне), июльская цена WTI - $71,14 за баррель (-0,8% и -0,6% во вторник).

Минэнерго США повысило ожидания по добыче нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,53 млн б/с до 12,61 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе ведомства. Прогнозный показатель на 720 тыс. б/с превышает результат 2022 года - 11,89 млн б/с. Кроме того, он на 310 тыс. б/с лучше последнего среднегодового рекорда добычи сырой нефти в США, установленного в 2019 году - 12,3 млн б/с. Ведомство также повысило прогноз добычи в 2024 году - на 80 тыс. б/с, до 12,77 млн б/с.

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду, в 17:30 МСК, опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), нефтяные запасы за неделю, завершившуюся 2 июня, сократились примерно на 1,7 млн баррелей. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает увеличение на 1,5 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+24%), расписки EMC (MOEX: GEMC) (+8,6%), "префы" ПАО "Лензолото" (+6,6%, до 3075 рублей), бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (+5,6%).

Накануне вечером стало известно, что совет директоров ПАО "Лензолото" (+6,6% "префы", до 3075 рублей) рекомендовал акционерам по итогам 2022 года выплатить дивиденды в размере 131 рубль на привилегированную акцию на общую сумму 45,5 млн рублей. Как сообщила компания, дивиденды на обыкновенные акции рекомендовано не выплачивать.

Датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, предлагается установить 13 июля. Годовое собрание акционеров назначено на 30 июня. За 9 месяцев 2022 года "Лензолото" выплатило из нераспределенной прибыли прошлых лет 3508 рублей на обыкновенную акцию на общую сумму около 4 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству "предусмотреть отказ" от выплаты дивидендов ПАО "Россети" ("ФСК-Россети") (+0,1%) по итогам 2022-2026 годов, говорится в перечне соответствующих поручений, опубликованных на сайте Кремля. Такая мера нужна для "обеспечения финансирования инвестиционной программы этого акционерного общества".

Подешевели бумаги МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-3%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-2,7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-1,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-1,2%).

Совет директоров ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (MOEX: UWGN) (-0,3%) рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год на фоне убытков, сообщается в материалах компании к годовому собранию акционеров.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,02 млрд рублей (из них 2,83 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 975,78 млн рублей на бумаги ВТБ и 845,1 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").