"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций ВТБ

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций ВТБ, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"ВТБ опубликовал неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за апрель и 4 месяца 2023 года. Показатели, по оценкам самого банка, подтверждают прогноз по рекордной прибыли к концу года. У эмитента на весь 2023 год амбициозные планы заработать больше, чем в докризисном 2021 году (более 325 млрд рублей). За 4 месяца 2023 года прибыль превышает аналогичный показатель позапрошлого года на 82%, а за апрель - более чем вдвое выше. Рентабельность капитала составила 36,7% по итогам 4 месяцев 2023 года и 40,3% в апреле 2023 года", - отмечает эксперт.

"Одним из негативных факторов для бумаг являются множественные допэмиссии, которые размывают доли акционеров. В рамках последнего предложения удалось разместить лишь 55% от планируемого объема. Крупнейшего покупателя банк называть не стал - указал лишь, что это негосударственный институциональный инвестор. Новых допэмиссий в ближайшее время не будет. Что касается дивидендов, менеджмент банка подчеркивал, что выплат по итогам 2023 года, скорее всего, не предвидится, - указывает Хусяинова. - Банк также собирается выделить "замороженные" активы на своем балансе в отдельную структуру в 2024 году, так как переговоры по обмену заблокированных в Европе активов ВТБ на активы иностранных банков в России зашли в тупик. Эти активы осенью прошлого года были оценены в 600 млрд рублей".

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