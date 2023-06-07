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07 июня 2023 года 11:54
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций ВТБ
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций ВТБ, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. "ВТБ опубликовал неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за апрель и 4 месяца 2023 года. Показатели, по оценкам самого банка, подтверждают прогноз по рекордной прибыли к концу года. У эмитента на весь 2023 год амбициозные планы заработать больше, чем в докризисном 2021 году (более 325 млрд рублей). За 4 месяца 2023 года прибыль превышает аналогичный показатель позапрошлого года на 82%, а за апрель - более чем вдвое выше. Рентабельность капитала составила 36,7% по итогам 4 месяцев 2023 года и 40,3% в апреле 2023 года", - отмечает эксперт. "Одним из негативных факторов для бумаг являются множественные допэмиссии, которые размывают доли акционеров. В рамках последнего предложения удалось разместить лишь 55% от планируемого объема. Крупнейшего покупателя банк называть не стал - указал лишь, что это негосударственный институциональный инвестор. Новых допэмиссий в ближайшее время не будет. Что касается дивидендов, менеджмент банка подчеркивал, что выплат по итогам 2023 года, скорее всего, не предвидится, - указывает Хусяинова. - Банк также собирается выделить "замороженные" активы на своем балансе в отдельную структуру в 2024 году, так как переговоры по обмену заблокированных в Европе активов ВТБ на активы иностранных банков в России зашли в тупик. Эти активы осенью прошлого года были оценены в 600 млрд рублей". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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