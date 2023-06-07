"Финам" снизил рейтинг акций Alphabet до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Alphabet Inc. с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами на уровне $127 за штуку.

"За четыре месяца цена акций Alphabet показала внушительный рост на 27%, обогнав фондовые индексы. Сейчас акции торгуются на годовых максимумах. В начале года мы отмечали значительную фундаментальную недооценку компании по сравнению с аналогами, и наша ставка оправдалась. За последние несколько месяцев сильную поддержку акциям оказал возросший интерес общественности к генеративному ИИ. Помимо этого, Alphabet отчиталась за 1К23 лучше ожиданий. На долгосрок мы сохраняем позитивное видение по акциям, но на текущий момент считаем, что рыночная оценка компании близка к справедливой, а потому потенциал роста на коротком горизонте практически отсутствует", - указывает аналитик Ксения Лапшина.

Alphabet Inc. - американская технологическая компания, управляет поисковым сервисом Google, видеосервисом YouTube и облачной платформой Google Cloud.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.