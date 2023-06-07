Цена нефти может показать рост к $80/барр. в случае хорошего отчета Минэнерго США - ПСБ

Котировки нефти марки Brent могут возобновить движение в направлении $80 за баррель в случае хорошего недельного отчета Минэнерго США, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

"Нефтяные котировки продолжают находиться под небольшим давлением утром в среду в ожидании новых новостных триггеров. Некоторому охлаждению после подъема в понедельник на новостях от ОПЕК и Саудовской Аравии способствует доллар (индекс DXY, отражающий позиции доллара к 6 ведущим мировым валютам, тяготеет к росту и обновлению пиков с марта). Вместе с тем последние новости носят скорее поддерживающий характер. Так, во вторник Минэнерго США повысило прогноз по средним ценам на Brent на 2023-2024 гг. до $79,5 и $83,51 за баррель соответственно, отметив, что ждет сокращения мировых запасов нефти в ближайшие кварталы, и незначительно повысив прогноз по спросу на энергоносители (до 101,01 млн барр./сутки, на 20 тыс. барр./сутки выше). А Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов сырой нефти в Штатах на 1,71 млн барр. (сильнее, чем ожидалось), хотя запасы бензина и подросли на 2,417 млн барр., что впрочем, вызвано скорее короткой рабочей неделей, - отмечает эксперт в обзоре. - Несмотря на не очень выразительные данные по торговому балансу КНР, импорт нефти в Поднебесную в мае вырос до 12,11 млн барр./сутки, заметно превысив апрельский показатель (10,32 млн барр./сутки) и вплотную вернувшись к мартовскому (12,32 млн). В среду в центре внимание инвесторов будет недельный отчет Минэнерго США по рынку энергоносителей. Если он подтвердит ожидания по спросу на топливо в начале автомобильного сезона и увеличению загрузки американских НПЗ, это окажет поддержку котировкам и позволит нефти марки Brent возобновить движение к $80 за баррель".

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