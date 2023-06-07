"Мои Инвестиции" сохраняют средне- и долгосрочную позитивную оценку бумаг Полюса

"Мои Инвестиции" сохраняют среднесрочную и долгосрочную позитивную оценку перспектив цены бумаг ПАО "Полюс" на фоне привлекательной оценки и оптимистичного прогноза на золото, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

"Новая рекомендация совета директоров (СД) компании - не выплачивать дивиденды за 2022 год. СД также пересмотрит список кандидатов для избрания в свой состав и при этом не планирует номинировать независимых кандидатов для избрания на повторном ГОСА. Мы считаем, что основной причиной, по которой дивиденды не утвердили, стало то, что компания попала в SDN-лист между рекомендацией СД и ГОСА. Оцениваем это событие негативно, однако считаем, что в случае устранения существующих проблем эмитент может вернуться в ближайшее время к распределению прибыли акционерам, - отмечают эксперты Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский. - Среднесрочно и долгосрочно сохраняем позитивный взгляд на бумагу на фоне нашего оптимистичного взгляда на золото, а также ввиду привлекательной оценки: при текущих ценах "Полюс" торгуется 4,8х по показателю 12 М EV/EBITDA, что означает более чем 30% дисконт против среднеисторической оценки".

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