Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в Германии и США:

- Промышленное производство в Германии в апреле;

- Сальдо торгового баланса США за апрель;

- Потребительское кредитование в США за апрель;

- Недельный отчет Минэнерго США по запасам углеводородов.

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