Риски снижения цен бумаг Лензолото в среднесрочной перспективе очень высокие - БКС Экспресс

Риски снижения котировок обыкновенных и привилегированных акций "Лензолото" в среднесрочной перспективе очень высокие, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Совет директоров эмитента дал рекомендацию по дивидендам за 2022 год: по обыкновенным акциям выплат не будет, а по привилегированным рекомендован 131 рубль на бумагу или 4,5% по текущей цене. Новость вышла уже после закрытия торгов во вторник, так что акции не успели отреагировать. Однако в любом случае с учетом слабого баланса компании сохраняется негативный взгляд на оба типа бумаг. Риски снижения в среднесрочной перспективе очень высокие", - отмечает аналитик в комментарии.

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