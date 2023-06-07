Рубль почти не меняет позиции к доллару и юаню на старте торгов на фоне противоречивых внешних сигналов

Москва. 7 июня. Доллар США и юань слабо меняются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль почти стабилен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,37 руб./$1 (-3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 12,23 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени снизился на Московской бирже на 0,3 коп. - до 11,41 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует незначительные изменения в начале торгов в среду на фоне неоднозначных внешних сигналов. Нацвалюта подвержена неопределенности, которая наблюдается в отношении рисковых активов. Давление со стороны нефтяных котировок сохраняется, но в пределах, которые не вызвали реакции со стороны валютного рынка.

Нефтяные котировки продолжили снижение после прогноза по ее добыче, опубликованного Управлением по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США.

Минэнерго США снизило прогноз по добыче жидких углеводородов в мире в 2024 году на 330 тыс. баррелей в сутки. Однако, несмотря на решение ОПЕК+ о сокращении добычи, все равно ожидает роста производства на 1,5 млн б/с в 2023 году и на 1,3 млн б/с в 2024 году, говорится в ежемесячном отчете EIA.

Прогноз изменен после решения стран ОПЕК+ о корректировке квот и продлении добровольного дополнительного снижения добычи девятью странами ОПЕК+ на 2024 год, а также на фоне добровольных ограничений Саудовской Аравии в июле текущего года.

Прогноз на 2023 год почти не изменен и составляет 101,37 млн б/с против 101,34 млн б/с в майском отчете по сравнению с 99,85 млн б/с в 2022 году. Новый прогноз на 2024 год - 102,69 млн б/с против предыдущей оценки в 103,02 млн б/с.

Негативным фактором также выступил прогноз Всемирного банка (ВБ), который предполагает замедление глобального экономического роста во втором полугодии текущего года, и продолжение его ослабления в 2024 году. "Потенциальное разрастание банковского кризиса и ужесточение денежно-кредитной политики могут привести к еще более серьезному замедлению", - говорится в докладе ВБ "Global Economic Prospects".

Мировая экономика остается в сложном положении в связи с последствиями пандемии COVID-19, ситуации на Украине и ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками, добивающимися замедления инфляции, отмечают в ВБ.

Прогноз роста мировой экономики на 2023 год улучшен до 2,1% с ожидавшихся в январе 1,7%. Прогноз подъема глобального ВВП на 2024 год понижен до 2,4% с 2,7%.

"Устойчивость глобальной экономической активности, которую мы наблюдали в начале этого года, вероятно, будет снижаться, - говорится в докладе. - Темпы роста в ряде крупных экономик, включая Китай и США, в начале года были выше ожиданий. Тем не менее, по итогам 2023 года в целом глобальная экономическая активность замедлится".

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,94 за баррель, что на 0,465% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $71,44 за баррель, что на 0,42% ниже итогового значения предыдущей сессии.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду наблюдается разнонаправленная динамика: китайский CSI 300 уменьшился на 0,36%, японский Nikkei 225 снизился на 0,98%, гонконгский Hang Seng повысился на 0,96%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,24%, австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,13%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 0,26%.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в небольшом плюсе в отсутствие свежих катализаторов, которые могли бы подтолкнуть рынок в ту или иную сторону.

На этот день не была запланирована ни публикация статданных по экономике США, ни отчеты крупных компаний, отмечает Market Watch. В ближайшие дни также не будет выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые традиционно прекращают давать комментарии незадолго до предстоящих заседаний.

Всемирный банк (ВБ) во вторник повысил прогноз роста экономики США на 2023 год до 1,1% с ожидавшихся в январе 0,5%, понизив при этом прогноз увеличения ВВП страны на 2024-й год до 0,8% с 1,6%.