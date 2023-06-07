Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 7 июня. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; способствовать боковой динамике будут также ожидания сохранения ключевой ставки на уровне 7,5% годовых на июньском заседании ЦБ РФ, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в небольшом плюсе в отсутствие свежих катализаторов, которые могли бы подтолкнуть рынок в ту или иную сторону. На этот день не была запланирована ни публикация статданных по экономике США, ни отчеты крупных компаний. В ближайшие дни также не будет выступлений представителей Федеральной резервной системы, которые традиционно прекращают давать комментарии незадолго до предстоящих заседаний.

Всемирный банк (ВБ) во вторник повысил прогноз роста экономики США на 2023 год до 1,1% с ожидавшихся в январе 0,5%, понизив при этом прогноз увеличения ВВП страны на 2024-й год до 0,8% с 1,6%. ВБ отметил, что мировая экономика остается в сложном положении в связи с последствиями пандемии COVID-19, ситуации на Украине и ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. "Глобальный экономический рост, вероятно, существенно замедлится во втором полугодии текущего года, и его ослабление продолжится в 2024 году, - говорится в докладе ВБ. - Потенциальное разрастание банковского кризиса и ужесточение денежно-кредитной политики могут привести к еще более серьезному замедлению". ВБ улучшил прогноз роста мировой экономики на текущий год до 2,1% с 1,7%. Прогноз подъема глобального ВВП на 2024 год понижен до 2,4% с 2,7%, говорится в июньском докладе ВБ "Global Economic Prospects".

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в среду повышаются за исключением японского, который снижается после подъема по итогам четырех дней подряд. Значение японского индекса Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов на 1,82% на фоне фиксации прибыли инвесторами. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК вырос на 0,25%, гонконгский Hang Seng - на 1,2%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:26 МСК прибавил 0,2%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:16 МСК увеличился на 0,03%.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться утром в среду на фоне ожиданий рекордной добычи в США в этом и следующем годах. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $75,7 баррель, что на 0,77% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник контракт подешевел на 0,6%, до $76,29 за баррель. Цена июльских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизилась к этому времени на 0,75%, до $71,2 за баррель. По итогам прошлой сессии стоимость контрактов понизились на 0,6%, до $71,74 за баррель.

Минэнерго США повысило ожидания по добыче нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,53 млн б/с до 12,61 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе ведомства. Прогнозный показатель на 720 тыс. б/с превышает результат 2022 года - 11,89 млн б/с. Кроме того, он на 310 тыс. б/с лучше последнего среднегодового рекорда добычи нефти в США, установленного в 2019 году - 12,3 млн б/с. Ведомство также повысило прогноз добычи в 2024 году - на 80 тыс. б/с, до 12,77 млн б/с. Кроме того, Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду, в 17:30 мск, опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов. По данным Американского института нефти (API), нефтяные запасы за неделю, завершившуюся 2 июня, сократились примерно на 1,7 млн баррелей. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагает увеличение на 1,5 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 6 июня снизилась в 2,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,357 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,386 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,05% и составил 109,89 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,02%, опустившись до 861,92 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+0,36%), "Почта России БО-002P-03" (+0,3%) и "ГК Самолет БО-П10" (+0,25%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-03" (-1,17%), "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-0,48%) и "Роснефть-002Р-06" (-0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Автодор" полностью разместила выпуск 5-летних облигаций серии БО-004P-04 объемом 4 млрд рублей. Сбор заявок на заем прошел 1 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,17% годовых, по выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 3 года.

Россельхозбанк (РСХБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БO-16-002P объемом 5 млрд рублей на уровне 8,75% годовых. Размер ставки зафиксирован до погашения, купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 июня без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 7 июня. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 23-й день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-16R объемом 15 млрд рублей на уровне 9,05% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,26% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Техразмещение запланировано на 8 июня.

АО "ПО "УОМЗ" установило премию к ключевой ставке ЦБ 10-летних облигаций серии БО-05 объемом 2,5 млрд рублей в размере 2% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня по спреду к ключевой ставке. Размер ставки 1-6-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс премия. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны и оферта через 3 года. Техразмещение запланировано на 8 июня.

ООО "Ред Софт" 9 июня начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002Р-04 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Выпуск будет размещен в рамках программы бондов серии 002Р объемом 1 млрд рублей, которую Мосбиржа зарегистрировала в марте 2020 года. В рамках 15-летней программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет.

АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) переносит по техническим причинам размещение 4-летнего выпуска облигаций серии ПБО-07 объемом 10 млрд рублей с 7 на 9 июня. Сбор заявок на выпуск прошел 2 июня. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 10,2% годовых, ей соответствует доходность к call-опциону через 3 года на уровне 10,46% годовых. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны.

ООО "РЕСО-лизинг" 14 июня планирует провести сбор заявок на приобретение 10-летних облигаций серии БО-П-22 с офертой через 3 года объемом 10 млрд рублей. Ориентир доходности - премия не выше 275 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года, купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 16 июня.

АО "Сергиево-Посадский мясокомбинат" утвердило параметры выпуска 4-летних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. По займу будет предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

МФК "Лайм-займ" установила ставку 1-36-го купонов 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 800 млн рублей на уровне 16,5% годовых. Компания планирует 8 июня начать размещение бондов по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску планируется амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.

ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 18-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 14% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 44-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние бонды объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%. При этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13% годовых. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала выплачивается каждый квартал, начиная с 21-го купона. Мосбиржа 22 ноября 2019 года зарегистрировала программу облигаций компании серии 001P объемом до 2 млрд рублей. В рамках 50-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 4 лет. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ПАО "Русал Братск" досрочно погасило выпуск облигаций серии БО-002P-01 объемом 10 млрд рублей. Десятилетний выпуск был размещен в июне 2020 года по ставке квартального купона 6,5% годовых до оферты с исполнением 9 июня 2023 года.